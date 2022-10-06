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    Mustafa Sarıgül'den Miçotakis'e tepki: Baban darbe olduğunda Türkiye'ye sığındı

    TDP lideri Mustafa Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye karşı olan tavrına tepki gösterdi.
    • 06.10.2022 - 20:52
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    Mustafa Sarıgül'den Miçotakis'e tepki: Baban darbe olduğunda Türkiye'ye sığındı

    Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı öncesi Kadıköy Boğa Heykeli önünde gazetecilere basın açıklamasında bulundu.

    "Miçotakis sürekli yumruk sıkıyor"

    Sarıgül, son zamanlarda yaptığı açıklamalar nedeniyle Yunanistan Başkanı Miçotakis’a, "Türkiye olarak Yunanistan’a barış elimizi uzatıyoruz, ama Miçotakis sürekli yumruk sıkıyor. Yumruk sıkan bir elle barış olmaz." diyerek tepki gösterdi.

    "Miçotakis, senin baban darbe olduğunda Amerika'ya değil Türkiye'ye sığındı"

    Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

    "Miçotakis şu anda tamamen Amerika’ya güveniyor bunu doğru bulmuyoruz. Yunanistan şu anda Amerika’nın bir eyaleti haline geldi. Buradan Kadıköy Altıyol’dan Miçotakis’e sesleniyorum. Sayın Miçotakis, Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır. Sayın Miçotakis, Amerika sana çok uzak Türkiye sana çok yakın. Sayın Miçotakis senin baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı Türkiye’ye sığındı ve Türkiye senin babana karşı gerekli misafirperverliği gösterdi. Ve Sayın Miçotakis ayıdan post Amerika’dan dost olmaz. Türkiye’ye güven o senin hayrınadır."



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