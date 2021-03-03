Trakya’ya doğru yola çıkan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün otoyolu kesmesiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, parti çalışmalarına başladı.Trakya turu yapacak olan Sarıgül'ün Zincirlikuyu'dan az sayıda otobüsle yola çıkmasının ardından büyüdüğü iddia edilen konvoy, dikkatlerden kaçmadı.

600 ARAÇLIK SÖZDE KONVOY

Kırklareli'ne doğru giden Sarıgül'ün otobüsü, otoyolda yolu kesince büyük bir trafik oluşmasına neden oldu. Otoyoldaki diğer araçlar da, yaklaşık 600 aracın katıldığı iddia edilen sözde konvoya katılmış gibi gözüktü.

SARIGÜL, İLGİDEN MEMNUN

Sarıgül ise, yolda karşılaştığı ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “İnşallah ülkemizde tüm yurttaşları kucaklayacak olan bir iktidar olacağız. Sadece bize oy verenleri kucaklamayacağız. Bize oy vermeyenlerin de haklarını hukuklarını koruyacağız. İstiyorum ki; cennet vatanımızda tüm yurttaşlar mutlu olsun. Parti için yolda değilim Türkiye için yoldayım” dedi.

Mustafa Sarıgül'ün sözde konvoyu VİDEO