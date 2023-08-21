Mustafa Şen: 14 Mayıs'tan sonra 1 gün bile izin yapmadan çalışmaya başladık Bir sonraki seçime, sonuçlanan seçimin ertesi günü hazırlanmaya başlanacağını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 14 Mayıs'tan sonra sonra hiç durmadan yerel seçimler için hazırlığa başladıklarını belirtti.

DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, partisinin 2023 Şehir Buluşmaları programı kapsamında Edirne'de teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda partililere seslenen Şen'e, Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.

Şen, buradaki konuşmasında gündemine 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimleri aldı.

CHP'li belediyelerin şehirleri yönetemediğini ifade eden Şen, başta İstanbul olmak üzere kaybettikleri şehirleri almaları gerektiğinin altını çizdi.

"14 Mayıs'tan bir gün sonra çalışmaya başladık"

Partisinin 2023 Şehir Buluşmaları programı kapsamında her hafta farklı bölgelere gittiklerini aktaran Şen, "Seçim geldiği için böyle değil, biz hep böyleyiz. Seçim sandıkta kazanılır, benim çocukken öğrendiğim bir sözdür, bir ilkedir, çalışma esasıdır. Seçime, seçimin ertesi günü başlanır. 14 Mayıs'ta seçimin birinci turu bitti, Cumhurbaşkanımızın yanına geldik genel başkan yardımcıları, MYK üyeleri olarak. O akşam seçimle ilgili bir küçük toplantı yaptık.

Dedi ki; 'arkadaşlar yarın MYK toplantımız var' biz, 'tamam' dedik. Ertesi gün MYK toplantısına geldik, gündem maddesi seçim ama hangi seçim? 2024 Mart yerel seçimleri. 'Sayın Cumhurbaşkanım dur bir nefes al, ya da bize bir gün izin ver.' Bir gün bile izin vermedi bize. Halbuki sahada canımız çıktı, bir gün izin yok, çalışmaya devam. Hepimize görevlerimizi yeniden hatırlattı. Bir süre planlama çalışmaları yaptık, sonra da hep beraber tam gün, tam saha pres buralardayız" diye konuştu.

"Açılışını yaptığımız projeleri yeniden açtılar"

CHP'nin yönettiği muhalefet belediyelerine eleştirilerde bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sıfırdan proje yapamadığını söyleyen Şen, "Sizlerden ricam şu; Edirne'yi, serhat şehrini, payitahtımızı, bu gözbebeğimizi bu muhalefete bırakmayalım artık. Yapamıyorlar, yönetemiyorlar, yapmıyorlar, yönetmiyorlar. Ben İstanbul'da yaşıyorum yıllardır. Bizim zamanımızdaki İstanbul durduruldu. Şu 4,5 yıl içerisinde sıfırdan yaptıkları bir tane proje yok.

Bizim projelerimizi durdurdular. Bazısı yüzde 50, bazısı yüzde 80 oranında bitirilmiş projelerdi, durdurdular. Hatta bitmiş, açılışını yapmadığımız projeler vardı, onları da durdurdular. Bütün bunları durdurup belli bir zaman sonra ilk defa kendileri yapıyorlarmış gibi başladılar. Dahası, açılışını yaptığımız projeleri yeniden açtılar, 'biz yaptık' diye. Burada da var, öbür şehirlerde de öyle" dedi.

"İnsan memleketinin hayrına olan bir şeye sevinmez mi?

Şen, muhalefetin, Türkiye'nin gelişiminden memnun olmadığını söyleyerek "Doğal gaz buluyorsunuz, sevinçten havaya uçması gerekirken dalga geçiyor. Petrol buluyorsunuz, havalara uçması gerekirken, 'yalan söylüyorsunuz, orada petrol yok' diyor, iftira atıyor. TOGG yapıyorsunuz, 'onları İtalya'dan alıyorsunuz' diyorlar. Evet, İtalya'nın Gemlik şehrinden alıyoruz, doğru.

Arkadaşlar, bir insan memleketinin hayrına olan bir şeye sevinmez mi? Bu arkadaşlar sevinemiyorlar. Bakınız, İHA'larımız, SİHA'larımız var. İnsan buna sevinmez mi? İnsan kendi memleketinin güzelliklerine sevinmez mi?

Nasıl bir şey bilmiyorum ama bu arkadaşlar sevinemiyorlar, kalplerde bir şey var. İşte kendi memleketinin uçağına, tankına, en büyük havalimanına sevinemeyen bu şehre bir şey yapar mı, bu şehirde sevinilecek bir şey yapar mı? Yapmaz, aksine engeller.

Misal millet bahçesi. Bir tane prosedür eksikliği varmış, tamamlanır. Niye durduruyorsun ki? İhtar ver, tamamlansın. Milletin nefesini niye durduruyorsun ki? Böyle belediyecilik olmaz. Milletimiz inşallah artık buna son verecek, bu şehir eski muhteşem günlerine geri dönecek" diye konuştu.