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    Mustafa Şentop, gazetecilerle halı saha maçı yaptı

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla halı saha maçı yaptı.
    • AA
    • 25.07.2021 - 04:23
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    Mustafa Şentop, gazetecilerle halı saha maçı yaptı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve basın mensupları halı saha maçında oynadı.

    ŞENTOP 2 GOL ATTI

    İlçedeki bir halı sahada dün gece gerçekleştirilen karşılaşmada Çorlu Gazeteciler Derneği üyelerinin yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan da yer aldı.

    Her iki yarıda da sahada yer alarak 2 gol atan Şentop, karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla fotoğraf çektirip sohbet etti.

    Mustafa Şentop, gazetecilerle halı saha maçı yaptı #1

    Mustafa Şentop, gazetecilerle halı saha maçı yaptı #2

    Mustafa Şentop, gazetecilerle halı saha maçı yaptı #3

    Mustafa Şentop, gazetecilerle halı saha maçı yaptı #4

    Mustafa Şentop, gazetecilerle halı saha maçı yaptı #5

    Mustafa Şentop, gazetecilerle halı saha maçı yaptı #6

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