Haberler

Politika Haberleri

Mustafa Şentop, gazetecilerle halı saha maçı yaptı

Mustafa Şentop, gazetecilerle halı saha maçı yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla halı saha maçı yaptı.