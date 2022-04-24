Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın yasa teklifini iade etti

1915'te meydana gelen olayların "Ermeni soykırımı" olarak tanımlanmasını isteyen HDP'li Garo Paylan'ın yasa teklifi, Mustafa Şentop tarafından iade edildi.

Osmanlı'nın en uzun yılı olarak anılan ve binlerce Müslüman'ın Ermeniler tarafından katledildiği 1915 olaylarına yönelik sözde soykırım iddiaları Meclis'e taşınmak istendi.

HDP'li Garo Paylan, "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" adıyla hazırladığı yasa teklifini Meclis'e sunmak istedi.

Yasa teklifi iade edildi

Meclis'teki tüm partiler, Paylan'ın sözde soykırım iddialarına ilişkin teklifine tepki gösterirken, Meclis Başkanı Mustafa Şentop da yasa teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı buldu. Başkan Şentop, Paylan’ın yasa teklifini iade etti.

23 Nisan'da iade yazısı yazıldı

Garo Paylan’ın, söz konusu yasa teklifini Cuma günü mesai saati bitimine yakın verdiği, Meclis Başkanı Şentop’un da, hiç vakit kaybetmeden 23 Nisan özel oturumu sırasında iade yazısını yazdığı öğrenildi.

HDP'li Garo Paylan'a tepki gösteren isimler

Söz konusu teklif, Adana'daki iftar programında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de gündemindeydi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir HDP milletvekili, Garo Paylan adlı bir şahıs, milletimize iftira anlamına gelen sözde soykırımın tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisine teklif vermiş. Bu yalan ve ahlaksız teklifi mahkum ediyoruz ve lanetliyoruz." dedi.

"Meclis, iftiraları görüşeceğimiz yer değildir"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal meyda hesabından bir açıklama yaptı, Paylan'ı kınadı. Akşener, "Büyük Türk Milleti'nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez." dedi.

Kabineden de tepki var. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Twitter mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize iftiraları içeren kanun teklifinin görüşüleceği bir yer değildir" ifadelerini kullandı.