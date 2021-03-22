Mustafa Şentop'tan dokunulmazlıklarla ilgili açıklama

Canlı yayında gündemi değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1300'e yakın dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili fezleke var. Bu çok vahim bir tablo" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi. Meclis'teki dokunulmazlık dosyalarına değinen Şentop, şunları söyledi:

"1300'E YAKIN DOKUNULMAZLIK DOSYASI VAR, DOĞRU BİR TABLO DEĞİL"

“TBMM’de bin 300’e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM’de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil. Ömer Faruk Gergerlioğlu konusunda Enis Berberoğlu emsal gösteriliyor. Doğru bir kıyas değil"

"SACVILIKTAN GELEN TALİMAT YERİNE GETİRİLDİ"

Gergerlioğlu’nun Mecliste gözaltına alınması ile ilgili de Şentop, "TBMM İçtüzüğü’nün 170. maddesi, ’Meclis binalarında ve bahçesinde bir suç işlendiği takdirde savcılığın doğrudan soruşturma yapacağı bir suçsa savcılığın talimatı yerine getirilir’ diyor. Savcılıktan gelen talimatı orada görevli arkadaşlarımız yerine getirmiştir” ifadelerini kullandı.

"ABDEST TARTIŞMASI FETÖ'CÜ BİR YÖNTEM"

Şentop, Gergerlioğlu’nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiası ile ilgili ise, "Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini FETÖ’cü bir yöntem olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.