Mustafa Varank: Müzakerelerdeki alkış her lidere nasip olmaz

Türkiye'nin güvenli bir liman olduğunu söyleyen Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki barış müzakeresinde ayakta alkışlanmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Antalya İl Başkanlığı ziyaretinde partililere seslendi.

Bakan Mustafa Varank, Antalya Diplomasi Forumu'nda dünya liderlerini kentte ağırladıklarının altını çizerek Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta attığı adımları değerlendirdi.

"TÜRKİYE'DE BARIŞ KÖPRÜLERİ KURULDU"

Antalya'nın güçlü ve değerli bir marka olduğunu söyleyen Bakan Varank, "Dünyada barışa katkısıyla da bu forum vesileyle göstermiş oldu. Ukrayna-Rusya savaşında barışa doğru kurulan köprülerde Antalya'da gerçekleştiren Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın önemli etkisi vardı. Şimdi o barış masası İstanbul'a taşındı. Cumhurbaşkanımız da açılışında bir konuşma yaptı, Ukrayna ve Rusya heyetlerini bir araya getirdiği önemli bir toplantı yaptık. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada güvenden istikrardan, barıştan yana olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu." dedi.

"DOLMABAHÇE'DEKİ KAREDEN ETKİLENMEYEN OLMAMIŞTIR"

İstanbul’daki barış görüşmelerinde Ukrayna ve Rusya barış müzakerecilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ayakta alkışladıklarına dikkat çeken Varank, şunları söyledi:

"Bu fotoğraftan herhalde etkilenmeyen kimse olmamıştır. Biz sadece kendi ülkemizin güven ve istikrar içerisinde müreffeh bir yaşam sürmesini istemiyoruz, biz bölgemizde de dünyada da barışı destekliyoruz.





"SAVAŞ ÜLKELERİNİN GÜVENİNİ KAZANMAK HER LİDERE NASİP OLMAZ"

Taşın altına elin konulması gerekiyorsa, bunu da yapan ülke biziz. İki savaşan ülkenin güvenini kazanabilmek dünyada her lidere nasip olacak bir durum değil.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KIYMETİNİ BİLELİM"

Cumhurbaşkanımızın bu 20 yılda Türkiye’de oluşturduğu güven ve istikrarı dünyada da gösteriyor olması ve herkes kesimin takdirini topluyor olması bizim açımızdan gurur verici. Cumhurbaşkanımızın kıymetini çok daha iyi bilmemiz lazım."

"ZOR ZAMANLARDA GÜVENLİ LİMAN ARAYANIN AKLINA TÜRKİYE GELİYOR"

Kenti kalkındırmak için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Varank, şu ifadelerle devam etti:

"Son dönemde Antalya'ya geldiğimde şehircilik anlamında Antalya'nın geri gittiğini görebiliyorum. Antalya kesinlikle bunlara layık değil. Bu şehir Türkiye'nin en iyisine layık. Bu manada şehircilik anlamında inşallah bu eksiklikleri önümüzdeki dönemde daha ileri noktalara taşıyacak ve üstesinden gelip kentin üstüne daha fazlasını katacak şekilde bizim gayret göstermemiz gerekiyor. Bugün açılışın yapacağımız bilim merkezi ve bilim festivali AK Parti'nin yerel yönetimler anlamında ufkunun ne kadar geniş olduğunu gösteriyor.

Bizim ilçe belediyemiz Antalya'da bilim merkezini kurmuş. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta görüyoruz ki insanlar kendilerine güvenli bir liman aradıklarında akıllarına gelen ilk adres Türkiye oluyor. Türkiye'deki ilk adres de Antalya oluyor. Biz sadece kendi birlik beraberliğimiz, kardeşliğimizi büyütmüyor, dünyanın her tarafından milletler için güvenli bir liman olduğumuzdur. İnsan savaş gibi en zor anlarında sığınacak liman olarak Türkiye'yi, Antalya'yı görebiliyor."

"UKRAYNA VE RUSYA'DAKİ FİRMALAR ŞİRKETLERİNİ BURAYA TAŞIMAYA ÇALIŞIYOR"

Türkiye'nin en büyük, bölgesinin tek bilim merkezinin açılışını yapacaklarını anlatan Varank, Antalya'nın tarımın, turizmin başkenti aynı zamanda kenti sanayinin, teknolojinin, bilimin başkenti yapmak için gayret gösterdiklerini vurguladı. Antalya'nın potansiyeline inandıklarını, kente yapılan yatırımların sadece Antalya'ya değil, tüm Türkiye'ye nasıl kazandırdığını bildiklerini ifade eden Varank, üniversitelerin oluşturduğu sinerjiyle yeni kurdukları teknoparklarda teknoloji tabanlı şirketlerin büyük işlere imza attığını vurguladı.

Önceki ziyaretinde Antalya Teknokent'te Milli Muharip Uçağı'nın yazımlarının yapılacağı merkezin açılışını yaptıklarını anlatan Varank, dünyadan farklı firmaların, özellikle Rusya'dan, Ukrayna'dan firmaların "Acaba biz Antalya'ya gelebilir miyiz, şirketlerimizi oraya taşıyabilir miyiz? Teknolojiyi biz orada geliştirebilir miyiz?" diye arayış içinde olduklarını söyledi.

ANTALYA YATIRIMLARI

Varank, bilime ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek Organize Sanayi Bölgesi'nin içinde Antalya Bilim Üniversitesi ile ikinci teknoparkı kente kazandıracaklarını vurguladı. Sanayi anlamında da Antalya'nın potansiyelinin farkında olduklarını belirten Varank, OSB ve tersanede katma değerli üretimlerin yapıldığını ifade etti.

Serik, Manavgat, Kaş ve Korkuteli'nde yeni OSB'leri kurma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Varank, bunların tamamlanmasıyla Antalya'nın turizm ve tarımın yanında sanayi ve teknolojinin de başkenti olacağını aktardı.