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TBMM Sanayi Komisyonu’nda yaşanan bir tartışma, siyasette tansiyonu yükseltti. Komisyon başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın, İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda “hırsız” ifadesini kullanması, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın sert tepkisine neden oldu.

Yasama Yılı'nın ikinci döneminde komisyon üyeliklerinin belirlenmesi sırasında yaşanan gerilimde Arslan, Varank’ı hukuk ilkelerine aykırı davranmakla suçladı.

VARANK: "BİZDE HIRSIZA HIRSIZ DENİR"

Tartışmanın büyümesi üzerine Varank, “Hırsız demek hakaret değildir” diyerek sözlerinin arkasında durdu.

Bu ifadeye tepki gösteren Arslan, “İnsanların ailesi var, kul hakkına giriyorsunuz. Bir savcının bile vermediği kararı nasıl verirsiniz?” diye çıkıştı.

Varank ise, “Ben Allah’tan korkarım, merak etmeyin,” diyerek şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu'nun ne olduğunu gayet iyi biliyorum, itirafçıların ifadeleri, sanık avukatları da dahil ifadeleri gayet açık, açıp okuyabilirsiniz. İddiamda da kendime güvenerek konuşuyorum. Bizde hırsıza hırsız denir. Kim hırsızlık yaparsa ona hırsız deriz. O bahsettiğiniz isim, şu anda İBB Başkanı değildir, görevden uzaklaştırılmıştır. Şu anda başkja bir başkan vekili görev yapmaktadır.

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