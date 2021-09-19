Mustafa Varank, Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan açıklamalarını eleştirerek, Yunanistan tezlerini savunanların Yunanistan'da siyaset yapması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan açıklamalarına tepkiler sürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin (SAHA İstanbul), 4. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Burada katılımcılara bir konuşma yapan Varank, Çeviköz'ün "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." sözlerini hedef aldı.

Çeviköz'ü "monşer" olarak nitelendiren Varank, sert konuştu.

Mustafa Varank'tan CHP'ye: Yunanistan’da siyaset yapın VİDEO



"YUNANİSTAN'DA SİYASET YAPIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Varank, Çevikz'ü partiden atması gerektiğini, Yunanistan tezlerini savunuyorlarsa da Yunanistan'da siyaset yapmaları gerektiğini söyledi.

Bakan Varank, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir milletvekili var. Eski bir büyükelçi, monşer diyebiliriz. Şöyle bir cümle kullanmış, 'Mavi vatan, yayılmacılık demektir.' Bakınız eğer biz siyaseten hep birlikte mavi vatan anlayışının, kendi yerli ve milli projelerimizin arkasında durmazsak zaten başarıya ulaşma şansımız yok. Mavi vatan demek, hak ve menfaatlerimizin olduğu her bölgede varlığımızı sürdürmek demektir. Ve mavi vatan, bu ülkeye anasının ak sütü gibi helaldir. Eğer CHP Genel Başkanın baş danışmanı mavi vatan yayılmacılık diyorsa biz aslında boşa çalışıyoruz demektir. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu’na seslenmek istiyorum. Ya bu kişiyi kulağından tuttuğunuz gibi partinizin dışına taşırsınız, ya da siyaset yapmak istiyorsanız, madem Yunanistan’ın tezlerini savunuyorsunuz gidin Yunanistan’da siyaset yapın.” ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİNİN EN İYİ ÖRNEKLERİNDEN BİRİ"

6 yıl önce kurulan SAHA İstanbul’un kısa sürede Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi haline geldiğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “SAHA İstanbul da kamu üniversite ve sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri. Bir yandan firmalara rehberlik ederken, diğer yandan komiteleriyle milli savunma, havacılık ve uzay sanayi için adeta işin mutfağında çalışıyor. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ürün ve sistemlerin yerli ve milli imkânlarla geliştirilmesi için paydaşlar arasında adeta katalizör görevi görüyor” dedi.

"CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRACAĞIZ"

Savunma, havacılık ve uzay alanlarının ülkeler için ulusal güvenliğin teminatı olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, “Dünyanın en güçlü ülkeleri dahi, tereddütsüz bir şekilde milli gelirlerinin büyük bir bölümünü savunma sanayine ayırıyor. Tabi savunma sanayinde yakalanan ivmelenme çarpan etkisiyle diğer sektörleri de geliştiriyor. Ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına büyük katkılar sağlıyor. İşte bugün, pandemiye rağmen, üretim ve ihracatta kırdığımız rekorlar ortada. 2021 yılı ikinci çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasılamız yüzde 21,7’lik bir artış gösterdi. İlk 8 aylık ihracatımız 140 Milyar Doları geçti. İnşallah yıl sonunda 200 hatta 210 milyar doları geçerek Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atacağız” diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİYNDE YÜZDE 100 YERLİLİK HEDEFİ

Türkiye’nin savunma sanayi yolculuğuna da değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile adeta bir şahlanma dönemine girdik. Savunma sanayinde yüzde 25’lerde olan yerlilik oranlarını yüzde 75’lere çıkardık. Tabi bu yolculuk daha bitmedi. Savunma sanayinin kritik sektörlerinde kritik sistemlerinde yüzde 100 yerliliğe ulaşmayı kendimize hedef olarak koyuyoruz. El atına binen tez inermiş. Biz başkalarının ne yaptığına bakmaktan ziyade kendi heybemizde neler var, bunlara odaklanıyoruz. Ve hamdolsun son 19 yılda sanayi ve teknoloji alanlarında çok önemli mesafeler kat ettik. Bugün savunma, havacılık ve uzayda güçlü bir altyapılara, Dünya çapında firmalara ve yetkin insan kaynağına sahip bir Türkiye var” ifadelerini kullandı.

"15 YILDA 5.6 MİLYAR LİRA DESTEK"

Ar-Ge ve inovasyon yetkinliği alanında Türkiye’nin örnek bir seviyeye ulaştığına değinen Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülke genelindeki teknoloji geliştirme bölgelerimizin sayısı hamdolsun 89’u buldu. Üniversitelerimize büyük çaplı devlet destekleri ile onlarca tematik araştırma merkezi kazandırdık. Özel sektör bünyesinde desteklediğimiz Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nin sayısı bin 596’ya ulaştı. TÜBİTAK SAGE gibi araştırma enstitülerimiz savunma sanayi teknolojilerinin geliştirilmesinde itici güç görevi görüyor. Geliştirdiği füze ve mühimmat teknolojileri ile ülkemizin muharebe kabiliyetlerinin artmasında önemli bir rol oynuyor. Yine Bakanlığımız tarafından savunma sanayi Ar-Ge projelerine sağlanan desteklerle özel sektörümüz kritik teknolojiler geliştiriyorlar. Son 19 yılda bu projelere sağladığımız destek miktarı 5,6 milyar liraya ulaştı.”

"SANAYİ ATILIMLARIMIZ TÜM ÜLKEYE YAYILACAK"

"Proje desteklerimizin yanında sanayi altyapımızın gelişimine de çok önemli katkılar sunuyoruz" diyen Varank, şunları kaydetti:

"Ankara Kalkınma Ajansımızın desteğiyle Kalecik Hava Araçları Test Merkezi’ni kuruyoruz. Toplam bütçesi 10 milyon lira olan bu proje ile İHA ve dronlarımızın yetkinliklerini daha ileri seviyeye taşıyacak test hizmetleri verilecek. İşbirliğini ve kümelenmeyi temin etmek amacıyla savunma sanayine özel ihtisas OSB’ler kuruyoruz. Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB bunların başında geliyor. Bu bölgeler tamamlanıp tam kapasite faaliyete geçtiğinde savunma ve havacılık sektörünün kalbi olacaklar. Yine Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi de bu konudaki önemli projelerimizden. Burada da savunma, uzay ve havacılık projeleri başta olmak üzere birçok konuda ileri teknolojili çalışmalar yürütülecek. Bu projelerle birlikte savunma sanayi atılımlarımız ülkemizin tüm sathına yayılacak."

"Son dönemde neyi konuşuyoruz? AKINCI’yı konuşuyoruz. İHA teknolojilerinde dünyada geldiğimiz noktayı konuşuyoruz" ifadelerini kullanan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama bunları konuşurken boş da durmuyoruz. Kendimize hedefler belirliyoruz. İnsansız savaş uçağını geliştirerek bu alanda da çığır açan ülkelerden biri olmak için çalışıyoruz. Ya da kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilen TB3’ler ile oyun değiştirici yetkinliğimizi pekiştirmeye çalışıyoruz. Bu vizyon projeleri gerçekleştirmede en büyük sermayemiz de genç ve dinamik insan kaynağımız. sanayiinden elektrikli araçlara, havacılıktan uzaya, yapay zekadan robotik yazılıma kadar birçok alanda yaptığımız atılımlara onların öncülük etmesini istiyoruz. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında kaydettiği başarıların oluşturduğu çarpan etkisiyle adından daha sık söz ettiren bir sanayi ve teknoloji ülkesi haline gelecek."