Petrol
101.98
-4.37%
Euro
16.06
0.01%
Dolar
14.73
0.14%
Altın
911.58
0.07%
Borsa
2316
-0.43%
Bitcoin
648.686
-4.61%
BTXN Coin
31.96
1.58%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C
    Mustafa Yeneroğlu'ndan Abdullah Gül'e ziyaret

    Mustafa Yeneroğlu'ndan Abdullah Gül'e ziyaret

    11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Mustafa Yeneroğlu, "Yakın ilgi ve nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 22:28
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 22:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den istifasını istediği İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Abdullah Gül ile bir araya geldi.

    Yeneroğlu, Gül ile birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

    Ülke sorunlarını ele aldıklarını belirten Yeneroğlu, fotoğrafın altına şu notu düştü:

    "Değerli fikirlerini dinledim"

    "11. Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül'ü ziyaret ettim. Ülkemizin meselelerini görüştük, değerli fikirlerini dinledim. Yakın ilgi ve nezaketinden dolayı Sn. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim."

    Mustafa Yeneroğlu ndan Abdullah Gül e ziyaret #1


    İlginizi Çekebilir

    Kayseri'deki liseli, şakalaştığı arkadaşını bıçakladı
    3. Sayfa

    Kayseri'deki liseli, şakalaştığı arkadaşını bıçakladı

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Nisan 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Nisan 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Rize-Artvin Havalimanı test uçuşuna fırtına engeli
    Gündem

    Rize-Artvin Havalimanı test uçuşuna fırtına engeli

    Görüş Bildir