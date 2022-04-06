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Mustafa Yeneroğlu'ndan Abdullah Gül'e ziyaret

Mustafa Yeneroğlu'ndan Abdullah Gül'e ziyaret

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Mustafa Yeneroğlu, "Yakın ilgi ve nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.