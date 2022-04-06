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- Mustafa Yeneroğlu'ndan Abdullah Gül'e ziyaret
Mustafa Yeneroğlu'ndan Abdullah Gül'e ziyaret
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Mustafa Yeneroğlu, "Yakın ilgi ve nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 22:28
- Güncelleme : 06.04.2022 - 22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den istifasını istediği İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Abdullah Gül ile bir araya geldi.
Yeneroğlu, Gül ile birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Ülke sorunlarını ele aldıklarını belirten Yeneroğlu, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Değerli fikirlerini dinledim"
"11. Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül'ü ziyaret ettim. Ülkemizin meselelerini görüştük, değerli fikirlerini dinledim. Yakın ilgi ve nezaketinden dolayı Sn. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim."