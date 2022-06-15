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    NATO Genel Sekreteri'nin Türkiye'ye desteği, Yunan basınını çıldırttı

    NATO Genel Sekreteri'nin Türkiye'ye desteği, Yunan basınını çıldırttı

    Atina Haber Ajansı'na konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'nin terör endişeleri ve Ege'deki krizle ilgili söylemleri sonrası Yunan basını, Stoltenberg'i Türk yanlısı olmakla suçladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 00:38
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    Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaştan endişe eden İskandinav ülkeleri sveç ve Finlandiya, NATO üyeliği için resmen başvurdu.

    Ancak iki ülkenin terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye dolaylı ve direkt verdikleri destek nedeniyle Türkiye, NATO'ya başvurularını veto hakkını kullanacağını açıkladı.

    Stoltenberg, Türkiye'nin haklılığını savunuyor

    Sorunun çözümü için üye ülkeler ile Türkiye ve başvuran ülkeler arasında diplomasi trafiği devam ederken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'nin haklılığını her platformda dile getiriyor.

    Stoltenberg ayrıca, Türkiye'nin Ege'de Yunanistan'la yaşadığı problemi de barışçıl yollarla çözmekten yana olduğuna değindi.

    NATO Genel Sekreteri'nin Türkiye'ye desteği, Yunan basınını çıldırttı - VİDEO

    Yunan ajansı, aradığı yanıtı bulamadı

    Stoltenberg, Finlandiya temaslarının ardından Yunanistan’ın Atina Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.  Yunan ajansının, "Türkiye bölgede gerginliği tırmandırıyor" söylemiyle başlayan soruya net cevap verdi.

    "Türkiye ve Yunanistan sadık müttefiklerdir. Türkiye ile Yunanistan’ı Ege’deki anlaşmazlıklarını güven ve ittifak dayanışması ruhu çerçevesinde, çözmeye teşvik ediyoruz." dedi.

    NATO Genel Sekreteri nin Türkiye ye desteği, Yunan basınını çıldırttı #1

    "Türkiye'nin terör endişeleri meşrudur"

    Stoltenberg' Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri ile ilgili tavrı da soruldu. Genel sekreter, Türkiye’nin terör endişelerinin önemini ön plana alarak, "Endişeleri meşrudur ve tüm müttefikler, bu endişelerdi ciddi şekilde göz önünde bulundurmalıdır” ifadelerini kullandı.

    NATO Genel Sekreteri nin Türkiye ye desteği, Yunan basınını çıldırttı #2

    Yunan basını Stoltenberg'e yüklendi

    Diğer yandan Stoltenberg’in Yunan ajansına verdiği demeçler Atina’da infiale yol açtı. Yunan haber siteleri “NATO Genel Sekreteri Türk dostu”, “Stoltenberg, Türkiye’yi temize çıkarmaya çalıştı” şeklinde başlıklar kullandı.

    Yunan Hükümet Sözcüsü Yanis İkonomu ise Stoltenberg’in demecine, “Bu konularda, NATO’nun ve Genel Sekreterin görüşleri bilinmektedir” demekle yetindi.

    NATO Genel Sekreteri nin Türkiye ye desteği, Yunan basınını çıldırttı #3

    NATO Genel Sekreteri nin Türkiye ye desteği, Yunan basınını çıldırttı #4


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