NATO'da da 'Turkey' yerine 'Türkiye' adının kullanılması için bildirim yapıldı

NATO'da da 'Turkey' yerine 'Türkiye' adının kullanılması için bildirim yapıldı

Türkiye, Birleşmiş Milletler'in ardından yabancı dillerde 'Türkiye' adının kullanımı konusunda NATO'ya da bildirimde bulundu.

Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup gönderdi.

Mektupta yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirme yer aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de tescil ettirmişti

AA'nın haberine göre; Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun." açıklamasında bulunmuştu.