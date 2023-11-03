ensonhaber.com

Ensonhaber'in YouTube kanalında Eksi Artı Gündem programı, hafta içi her gün 12.00'de birbirinden önemli konuklarını ağırlayan Onur Çavuşoğlu ile ekranlara geliyor.

Çavuşoğlu, bu kapsamda konuklarıyla gündemin önemli konu başlıklarını enine boyuna irdeliyor.

İyi Parti'de Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun istifası da gündemin önemli maddelerinden.

Programın konuğu İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'a da bu gelişme soruldu.

"Eskişehirlilere bunu anlatmalı"

Üçok, Hatipoğlu'na tepki gösterdi. Hatipoğlu'nun partisine özellikle de Eskişehirlilere haksızlık yaptığını söyleyen Üçok, şöyle konuştu:

Biz Eskişehir’de 88 bin oy aldık. Sayın Hatipoğlu da bu oylarla Meclis’e girdi. Onun partisi kadar kendi seçmenine karşı da sorumluluğu var. O nedenle davranışlarında bunun sorumluluğunu almalı.



Seçileli 5 ay oldu. Bu sürece partimizle çalışmalara katıldı. Partimizin ne olduğunu gördü. Fakat istifa ederken parti ile derin görüş ayrılıklarına düştüğünü söyledi. Ne görüş ayrılığı var da bunu 5 ayda görüp ayrıldı?



Bunu kabul etmek mümkün değil. Eskişehirliler 'oylarımızı helal etmiyoruz' ediler. Sayın Hatipoğlu’nun partimizden ayrılmasının Eskişehirlilere yapılmış bir haksızlık olarak görüyorum. Öncelikle Eskişehirlilere bunu anlatmalı.



Hatipoğlu bizim partimizin Cumhur İttifakı ile ittifak yapmayacağımızı bilmiyor mu. Daha seçildiği ertesi gün AK Parti ile birlikte hareket etmeliyiz açıklaması yaptı. Kendisini şiddetle kınıyorum.