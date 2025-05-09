Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde uğradığı fiziki saldırının yankıları sürerken, gazeteci Nevşin Mengü’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"DÜDÜ MEHMET GİBİ ORTALARDA DOLAŞIYORSUN"

Mengü, yaşanan saldırının ardından Özel’in tutumunu sert sözlerle eleştirdi:

"CHP Genel Başkanı tokat yiyemez. Eğer tokat yediysen, hesabını soracaksın. Düdü Mehmet gibi ortalarda dolaşırsan ciddiyetin kalmaz."

"BU CİDDİYETSİZLİK, ALAYA DAVETİYE ÇIKARIR"

Mengü, Özel’in maruz kaldığı saldırıya karşı yeterince kararlı bir duruş sergilemediğini öne sürerek, şöyle konuştu:

Hiç kimse CHP Genel Başkanı’na tokat atamaz. Eğer böyle bir şey olduysa, bunun siyasi ve hukuki bedeli derhal ödetilmelidir. Ama siz hâlâ sanki hiçbir şey olmamış gibi ortalıkta dolaşırsanız, insanlar da sizi ciddiye almaz. Bu işin şakası yok. Siyasetin başındaki insan böyle durumlarda otoriteyi göstermek zorunda.

YILMAZ ÖZDİL DE "ARMUT" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'ye konuk olan Özdil, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Armut gibi geziyor" demiş, yeteri kadar güvenlik önlemi almadan dolaşması nedeniyle tepki göstermişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YILMAZ ÖZDİL VE SÖZCÜ TV'YE TEPKİ

Özgür Özel, bugün katıldığı Sözcü TV canlı yayında, Özdil'in sözlerine karşı bir tutum göstermeyen kanal yönetimine tepki gösterdi.

"Sana o 'geri vites' sözlerini yedirirler" diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

Aynı gün cenaze var, eşimi, kızımı adresleriyle tehdit ediyorlar. O her şeyi çok bilen kahraman abi çıkıp televizyonda ‘Özgür Özel geri vites yaptı’ diyor, o geri vitesi yedirirler adama.

ÖZGÜR ÖZEL, "ORGANİZE BİR PROVOKASYON YOK" DEMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katıldığı sırada, Selçuk Tengioğlu isimli bir şahsın fiziksel müdahalesine maruz kaldı. Yüzüne darbe aldığı belirtilen Özel, olayın ardından güvenlik eşliğinde hızla bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırgan, kısa süre sonra gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay sonrası açıklama yapan Özel, siyasi partilerin tümünün kendisine destek verdiğini belirtmiş, saldırının organize bir provokasyon olmadığını düşündüğünü ifade etmişti.

CHP TABANINDA TARTIŞMA BÜYÜYOR

Özgür Özel’in saldırı sonrası verdiği mesajlar CHP kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Kimileri Özel’in itidalli duruşunu olumlu karşılarken, bazı gazeteci ve yorumcular ise bu tavrı “pasif” ve “zayıf” buldu. Nevşin Mengü’nün sözleri ise bu tartışmada en sert eleştirilerden biri olarak öne çıktı.