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    Nihal Bengisu'nun başörtüsü sorusu Muharrem İnce'yi kızdırdı

    Haber Global yayınına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisinin geçmişte başörtüsü sorununa yönelik söylemlerini hatırlatan Nihal Bengisu Karaca'ya tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 23:33
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 23:51
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    Nihal Bengisu'nun başörtüsü sorusu Muharrem İnce'yi kızdırdı

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Haber Global'de Sanem Toluay Ilgaz'ın moderatörlüğünde yayınlanan Siyaset Özel'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    "DÖNÜP DOLAŞIP BAŞÖRTÜSÜ.."

    Kendisinin geçmişte başörtüsü sorununa yönelik söylemlerini hatırlatan Nihal Bengisu Karaca'ya tepki göstereren Muharrem İnce, şunları söyledi:

    "Bir daha sizinle programa çıkmam, her seferinde bunu yapıyorsunuz. Dönüp dolaşıp başörtüsü... Kız kardeşim başörtülü. Memleket yangın yeri. Başörtüsü diye bir problem yok. 3 yaşındaki çocuk da başörtüsü takıyor. Ama o çocuk süt bulamıyor."

    Nihal Bengisu'nun başörtüsü sorusu Muharrem İnce'yi kızdırdı - Video

    Nihal Bengisu nun başörtüsü sorusu Muharrem İnce yi kızdırdı #1

    Nihal Bengisu nun başörtüsü sorusu Muharrem İnce yi kızdırdı #2

    Nihal Bengisu nun başörtüsü sorusu Muharrem İnce yi kızdırdı #3

    Nihal Bengisu nun başörtüsü sorusu Muharrem İnce yi kızdırdı #4

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