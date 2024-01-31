Nijer Başbakanı Zeine, Türkiye'ye geliyor Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'ni Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.

İHA

Nijer Cumhuriyeti'nin Başbakanı ve Ekonomi ile Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye- Nijer ilişkilerinin artırılması görüşülecek

1 Şubat Perşembe günü Ankara'da gerçekleşecek olan görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli boyutları ele alınacak ve iş birliğinin artırılması için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Görüşmeler sadece ikili ilişkileri değil, aynı zamanda güncel bölgesel ve küresel meseleler üzerine de fikir alışverişinde bulunmayı amaçlıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)