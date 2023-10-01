Numan Kurtulmuş, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin konuştu Ankara'daki terör saldırısına ilişkin konuşan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Titizlikle bunun arkasında kimler varsa, ne varsa, ister birtakım başka güçler ister birtakım çeteler olsun, bunların hepsinin üstüne gitmekte İçişleri Bakanlığı, emniyet kuvvetlerimiz sonuna kadar kararlıdır" ifadesini kullandı.

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AA & Ensonhaber

28. Dönem 2. Yasama Yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmesine ilişkin soru üzerine, hem geçmiş olsun dileklerini iletmek hem de bu terör saldırısıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan bilgi almak için bir araya geldiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın ciddi bir şekilde olayın takipçisi olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Bu kahraman polislerimiz büyük bir felaketin ortaya çıkmasını önlediler. Bütün görüntüleri orada izledik. Kendi hayatlarını tehlikeye atarak, hiç tereddüt etmeden, daha ilk ateş açılır açılmaz çıkarak karşılık verdiler. Eğer öyle olmasaydı muhtemelen bombanın patladığı yer daha ileride olacak ve çok daha büyük bir hasar ortaya çıkacaktı" ifadelerini kullandı.

"Yıllar içerisinde bu örgütlerin nasıl büyütülüp palazlandığını biliyoruz"

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Terörü sadece terör örgütünden ve üç beş tane teröristten ibaret görürsek yanılırız. Terörün arkasında nice desteklerin olduğunu, askeri lojistik, istihbari ve hatta açık silah destekleri olduğunu biliyoruz. Yıllar içerisinde bu örgütlerin nasıl büyütülüp palazlandığını biliyoruz, farkındayız. Çok titizlikle bunun arkasında kimler varsa, ne varsa, ister birtakım başka güçler ister birtakım çeteler olsun, bunların hepsinin üstüne gitmekte İçişleri Bakanlığı, emniyet kuvvetlerimiz sonuna kadar kararlıdır. İki tane saldırganın hemen orada etkisiz hale getirilmesi ve arkasından bütün bilgilerin artık hızlı bir şekilde tek elde toparlanıyor olması, olayın arkasındaki karanlığın aydınlatılacağı anlamına geliyor.

Kahraman polisleri tebrik ettiğini belirten Kurtulmuş, terörle mücadelede üstün başarılar diledi.

"FETÖ ile ilgili dışarıdan, sıcak odalarda konuşmak kolay"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya kararına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) veya başka bir terör örgütüyle ilgili dışarıdan, sıcak odalarda konuşmak kolay. Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesi bir fantezi değildir. Eğer 15 Temmuz gecesi birkaç saat içerisinde FETÖ'cüler istediklerini elde etmiş olsaydı bugün burada şu resepsiyonu dahi yapıyor olmayacaktık çünkü TBMM diye bir şey kalmayacaktı. Belki bugün konuşulan siyasilerin önemli bir kısmı hayatta olmayacaktı. Böylesine açık biçimde millete, Türkiye siyasetine, demokrasisine kastetmiş bir terör örgütünü koruyacak mahiyette alınan bu kararların, bu tecrübeyi yaşamış olan Türkiye'nin nezdinde pek kıymetiharbiyesi yoktur" yanıtını verdi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu çok açık dile getirdiğini söyledi.

"Salı günü gruplara iadeiziyarete başlayacağım"

Başka bir soru üzerine salı günü Meclis'te siyasi parti gruplarına iadeiziyarette bulunmaya başlayacağını bildiren Kurtulmuş, söz konusu ziyaretlerde yeni anayasa çağrısı yapacağını, bu konuda bir uzlaşının sağlanması için çaba göstereceğini ifade etti.

İçtüzük çağrısını da yineleyeceğini dile getiren Kurtulmuş, yeni bir İçtüzük konusunda umutlu olduğunu kaydetti.

Resepsiyona bazı kabine üyeleri, yüksek yargı mensupları, askeri yetkililer, siyasi parti genel başkanları ve milletvekilleri katıldı.