Numan Kurtulmuş: Anketlerde AK Parti açık ara birinci parti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,"2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır. Şu anda bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Gaziantep'e giden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, daha sonra partisinin Şehitkamil Nikah ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

2023 SEÇİMİNE DEĞİNDİ

Toplantıda konuşan Kurtulmuş, 2023'te önemli bir seçim yapılacağını ve bu seçime parti olarak nasıl hazırlandıklarını görmek için illeri ziyaret ettiklerini ifade etti.

Seçime çok fazla bir süre kalmadığını belirten Kurtulmuş, son aketlere değindi:

"ANKETLERDE AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİ"

"Haziran 2023'e kadar gayretle çalışmak için kararlılık sizdedir, mücadele sizindir. Mahalle mahalle, köy köy, kasaba kasaba, sokak sokak dolaşarak meselemizi anlatacağız. 2023 seçimleri açık söylüyorum, aslanın ağzındadır. Bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız. Hani diyorlar ya, zannedersin ki kendileri birinci parti olmuş. Şu anda bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir, en yakın rakibinden 10-12 puan öndedir. Çok şükür durum böyledir. Ama 50+1 gerekiyor, her gün artı 1 alarak yolumuza devam edeceğiz. Her gün yeni arkadaşlar, insanlar kazanacağız. İnsanlar siyasette başarıya oy verir, siyasette hizmet yapanlara oy verir. Ama insanlar oy verirken akıllarıyla hareket ettiği kadar gönülleriyle de hareket eder."

Numan Kurtulmuş: Kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti VİDEO

