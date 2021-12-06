TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adaylığına biraz daha yakın olarak gördüğünü söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı.

Görüşmelere katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuşma yaptı.

"KILIÇDAROĞLU, CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA BİRAZ DAHA YAKIN GÖRDÜM"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını değerlendiren Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, daha önce de buraya çıkıp hareretli konuşmalar yapmıştı. Merak ediyorduk, cumhurbaşkanlığı adaylığını ne zaman açıklayacağını. Ancak bu kez, Sayın Kılıçdaroğlu'nu bu akşamki konuşmasında ben biraz daha fazla cumhurbaşkanlığı adaylığına yakın olduğunu gördüm"

Numan Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'nu adaylığa biraz daha yakın gördüm VİDEO

"ASGARİ ÜCRET DE HAKKANİYET ORANINDA BELİRLENECEK"

Öte yandan Kurtulmuş, konuşmasında asgari ücretin de hakkaniyet oranında belirleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca zamları sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz."