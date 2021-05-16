Numan Kurtulmuş: Önümüzdeki hafta çok önemli

Tam kapanma ile hedeflere ulaşıldığını belirten Numan Kurtulmuş, önümüzdeki haftanın kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

"TAM KAPANMA İLE HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK"

Tam kapanma ile hedeflenen sonuçlara ulaşıldığını belirten Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığının açıkladığı 17 Mayıs ile 1 Haziran arasında uygulanacak olan kademeli normalleşme ile ilgili “Karşı karşıya kaldığımız salgın konusu bilimsel bir konu. Çok iyi gözlemlemek gerekir... Bunların rakamlarını, istatistik bilgilerini, hastanelerdeki uygulamalarını, sonuçlarına baktığımız zaman bu 17 günlük kapanmanın fevkalade olumlu bir sonucunun ortaya çıktığını görüyoruz. İnşallah bundan sonra da bu sonuçları almaya devam ederiz." diye konuştu.

"DAHA DA İYİ OLACAK"

Tam kapanma kararının hasta baskısından aldınığını hatırlatan Numan Kurtulmuş, "Yoğun bakımlarda olağanüstü bir hasta baskısı vardı. 67 bin vaka sayısına kadar çıkıldığını biliyoruz. Bugünlerde 10 binler seviyelerine indi. Hastanelerdeki yoğun bakım yoğunluğu da azalmaya başladı. Bunlar fevkalade güzel sonuçlar. İnşallah daha da iyi olacak. Bundan sonraki kademeli açılma sürecinde de hepimiz bu tedbirlere uyarsak bu rakamlar daha da aşağıya doğru inecek. Bilimsel olarak bakıldığında 17 günlük kapanma olumlu sonuç vermiştir. Bir hafta sonra bu rakamlar daha iyi bir noktaya inecektir diye ümit ediyoruz. Gerekli olan bir kapanmaydı. Sonuçları itibarıyla da hedeflenen sonuçlara ulaşılmış demektir.” ifadesinde bulundu.

Uzmanların önümüzdeki bir haftanın çok önemli olduğunu söylediğini belirten Kurtulmuş, "Bütün rakamlara ve uygulamalara bakılacak ve gerekli tedbirler ona göre geliştirilecektir." dedi.

İSLAM DÜNYASININ İÇ SORUNLARI İSRAİL'E ALAN AÇTI

ABD’nin Irak’ı işgali ile başlayan süreçle İslam dünyasının kendi iç sorunlarıyla uğraşmasının İsrail’e bölgede alan açtığını söyleyen Kurtulmuş, siyonizmin dünyanın hemen her başkentinde güçlü olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistin topraklarındaki faaliyetlerini vahşet ve soykırım olarak nitelendiren Kurtulmuş, Osmanlı'nın Filistin topraklarından çekildiği andan itibaren siyonistlerin faaliyetlerini yoğunlaştırdığını kaydetti.

İslam dünyasındaki dağılmışlığından cesaret alan İsrail’in Arz-ı Mev’udu kurmayı amaçladığını söyleyen Numan Kurtulmuş, "Son altın vuruşu yapalım düşüncesindeler. Nedir o altın vuruş? Arz-ı mev'udu kurmaktır. Bunu kurmadan önceki son adımları ise Süleyman tapınağının inşa edilmesidir. Bunun için de Mescid- Aksa'ya saldırıyorlar. Yıllar öncesinden hazırladıkları o tünelleri, arkeolojik kazıları yaparak Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve onun yerine Süleyman mabedini yapmak istiyorlar. Süleyman mabedinin inşası Yahudi siyonist ideolojisi için evrensel tanrı krallığının kurulmasının başlangıcıdır. Arz-ı mev'udun başlangıcıdır. Bunları yıllardır anlatıyoruz. Bunlar sanki hikaye gibi algılanıyor. İşte bunun uygulanmasını ortaya koydular. Maalesef İslam dünyası dağılmışken son adımları atmaya çalışıyorlar. Allah'a şükür onları engelleyecek olan, İslam dünyasının amiral gemisi Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımız olayların başladığı günden itibaren, siyonistlerin yayılmacı politikalarını bilen bir ülke olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İlk andan itibaren titizlikle küresel diplomasi uygulamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye’nin Kudüs ile ilgili fiili bir adım atıp atmayacağı konusuna değinen Kurtulmuş, önceliğin diplomasi olduğunu söyledi.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI BİR ÇOK ÜLKEYE 'ARTIK YETER' DEDİRTTİ"

Yapılan zulümleri engellemek için İsrail’in fiilen durdulması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bunun için İslam İşbirliği Teşkilatının, Arap Liginin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi vesaire bütün bu uluslararası platformların harekete geçirilmesi hayati önem arz ediyor. Cumhurbaşkanımızın onlarca ülkenin lideriyle görüşmeleri oldu. Burada İsrail'e fiili bir müdahale, orada bir barış gücü oluşturmak, Filistinlilerin hakkını hukukunu korumak... İnsanları kesmeye devam ediyor. Onun elini tutup zulmüne engel olmaktan başka bir çare kalmadığı görülüyor. Türkiye'nin uluslararası anlamda barış gücü oluşturulması için bu çabaların ortaya konulması lazım. Bu anlamda bu saldırganlığın birçok ülkeyi 'Artık yeter' noktasına getirdiğini düşünüyorum. Rejimler burada tereddüt etse bile ülkelerin halklarının ciddi şekilde uyanışa geçtiğini görüyorum." diye konuştu.