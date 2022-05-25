Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu tepkisi: Goebbels'e rahmet okutacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği Anadolu Sohbetleri'nde gündemle alakalı açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Numan Kurtulmuş, programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam açıkladığı iddialara cevap verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşamki "yalan yanlış" sözleriyle Türkiye kamuoyunu adeta esir aldığını belirtti.

Kurtulmuş açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ömrümüzün sonuna kadar mücadele edeceğiz"

"Oldukça haksız, oldukça edepsiz, oldukça seviyesiz sözleri ile Türkiye'nin öncelikle seçilmiş Cumhurbaşkanına ağır bir hakarette bulunmuş oldu. Cumhurbaşkanının, işte Türkiye dışına kaçacağı gibi bir yalanı söyleyerek kendisini rezil etmiş oldu. Çünkü Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin her hal ve şart içerisinde bu memlekette, ömrümüzün sonuna kadar Allah'ın izniyle mücadele edeceğimizi ve milletin hayrına olacak işler için gayretle çalışacağımızı en az bizim kadar Sayın Kılıçdaroğlu da biliyor. Dolayısıyla olmayacak, olması mümkün olmayan bir konu etrafından algı oluşturmaya çalıştı. Kaldı ki konuştuklarının içeriği itibarıyla da bomboştur.

"Goebbels'e rahmet okutacak bir profesyonellikte"



"Bunlara cevap vererek vakit harcamak istemeyiz ama Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı şey, Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'e rahmet okutacak bir profesyonelliktedir. Goebbels bile herhalde mezarında sağdan sola dönüyordur, 'Benden daha iyi bu işleri yapan, kara propaganda yapabilen birisi gelmiş' diye. Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini eğer duyuyor olsaydı hayret ederdi. Dolayısıyla yanlıştır. Türkiye siyasetinin seviyesini düşürmüştür."

Siyasette mücadele ve siyasi rekabet olabileceğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Siyasette hatta bu anlamda fikri kavgalar da olur ama bu kavgalar fikri düzeyde siyasi perspektifler açısından verilir." sözlerini söyledi.



