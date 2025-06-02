Numan Kurtulmuş'tan siyasi partilere ziyaret

AA & Ensonhaber

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı Meclis’te ziyaret etti. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’nin de hazır bulunduğu görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

"VERİMLİ VE YAPICI BİR MÜZAKERE YAPTIK"

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurtulmuş, farklı siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında DEM Parti Grubu ile oldukça verimli ve yapıcı bir istişare gerçekleştirdiklerini belirtti. Görüşmenin ana gündeminde ise Türkiye’nin terör belasından tamamen arındırılması, toplumsal birlik ve kardeşlik ortamının güçlendirilmesi, demokratik standartların yükseltilmesi ve TBMM’nin bu süreçteki sorumlulukları yer aldı.

Kurtulmuş, “İmralı’dan gelen açıklama ve ardından örgütün silah bırakabileceğine dair ifadeler, artık meselenin TBMM çatısı altında ele alınabileceği bir noktaya geldiğini gösteriyor. Bütün siyasi partilerden beklentimiz, yapıcı bir dille bu sürecin olumlu sonuçlanmasına katkı sunmalarıdır. Önümüzde tarihi bir fırsat var; bu dönemin Türkiye için yeni bir başlangıç olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

"TAKVİM HENÜZ NET DEĞİL"

Meclis’te sürecin yönetilmesi için bir komisyon kurulmasının planlandığını kaydeden Kurtulmuş, bu komisyonun yapısı ve çalışma esaslarına dair titiz bir hazırlık yapılacağını söyledi. Meclis Başkanlığı seçimi vesilesiyle MHP, CHP, DEM Parti ve ilerleyen saatlerde İYİ Parti ile diğer siyasi partilere de ziyaretler gerçekleştireceklerini belirten Kurtulmuş, bu buluşmaların aynı zamanda çözüm sürecine dair fikir alışverişi için bir zemin oluşturduğunu vurguladı.

Basın mensuplarının “Komisyon için bir takvim belirlendi mi?” sorusuna ise Kurtulmuş, “Şimdilik yalnızca genel çerçeveyi konuştuk, fikir teatisinde bulunduk” yanıtını verdi.

HATİMOĞULLARI: "PARLAMENTO SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Yarın yapılacak TBMM Başkanlığı seçiminde Kurtulmuş’un yeniden seçileceğini öngördüklerini dile getiren Hatimoğulları, içinde bulunulan dönemin Meclis’e önemli sorumluluklar yüklediğine dikkat çekti.

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi veren Hatimoğulları, “Önümüzdeki dönemde Meclis’in barış sürecine katkı sunabilecek bir yapıyla çalışması, demokratikleşme sürecinin hızlanması açısından büyük önem taşıyor. Sayın Başkan’la da bu konuda oldukça kapsamlı bir değerlendirme yapma fırsatımız oldu” dedi.

Hatimoğulları ayrıca, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, “Parlamento bünyesinde kurulacak komisyonun bu sürece katkı vereceğine inanıyoruz. Sayın Kurtulmuş’un da bu yönde adım atacağını bugün kendisinden duymaktan memnuniyet duyduk” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Hatimoğulları, Meclis Başkanı Kurtulmuş’a teşekkür ederek, yeni dönemde başarılar diledi.

İYİ PARTİ'YE ZİYARET

Kurtulmuş, son olarak İYİ Parti’ye de bir ziyaret gerçekleştirdi.

Görüşme, saat 12.00 civarında başladı.

YENİ YOL GRUBUNU VE HÜDAPAR’I DA ZİYARET EDECEK

Kurtulmuş, bugün Yeni Yol grubunu ve “Meclis’te bir grubu olmamasına rağmen” HÜDAPAR’ı da ziyaret edecek.