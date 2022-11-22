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    Nur Batur: Türkiye Büyük Kürdistan'ı önlemeye çalışıyor

    Nur Batur: Türkiye Büyük Kürdistan'ı önlemeye çalışıyor

    Gazeteci Nur Batur, terör örgütünün eylemlerini desteklercesine, terör operasyonlarının Büyük Kürdistan'ı engellemeye yönelik olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 01:20
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    Türkiye’nin kendi topraklarında ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

    Türk Silahlı Kuvetleri’nin icra ettiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin yoğun bulunduğu bölgelere bomba yağdırıldı.

    Harekatta 184 terörist öldürülürken 89 hedef ise imha edildi.Terör örgütüne ağır zaiyatın verildiği operasyon, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de bazı odakları rahatsız ediyor.

    Halk Tv'de operasyon hakkında skandal açıklama

    CHP'nin yayın organı Halk Tv'de yine skandal açıklamalara yer verildi.

    Şirin Payzın'ın sunduğu "Mesele" programında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı ele alındı.

    Nur Batur: Türkiye Büyük Kürdistan'ı önlemeye çalışıyor - Video

    Nur Batur: Türkiye Büyük Kürdistan ı önlemeye çalışıyor #1

    "Büyük Kürdistan hayalini önlemeye çalışıyorlar"

    Programda konuyla ilgili konuşan Gazeteci Nur Batur TSK'nın yaptığı operasyonu şu skandal sözlerle eleştirdi:

    "TSK ne yapmak istiyor? Bence asıl önemli olan konu bu. TSK sınır boyunda, İran sınırından ta Akdeniz'e açılan bir Kürt coğrafyası ve Kürt özerk bölgelerinin birleşmesini önlemeye çalışıyor. Bir Büyük Kürdistan hayali varsa eğer, bu korkuyla bunu önlemeye çalışıyorlar."

    Nur Batur: Türkiye Büyük Kürdistan ı önlemeye çalışıyor #2


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