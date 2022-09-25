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    Nureddin Nebati, Veliaht Prens Selman ile görüştü

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.
    • 25.09.2022 - 01:19
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    Nureddin Nebati, Veliaht Prens Selman ile görüştü

    Son dönemde yeni bir sayfa açılarak sıcak ilişkilerin kurulduğu Türkiye-Suudi Arabistan arasında yeni bir gelişme yaşandı.

    Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi.

    AA'Nın haberine göre, Veliaht Prens Selman ile Bakan Nebati'nin Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

    İkili ilişkiler ele alındı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının da teyit ettiği görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

    İki ülke arasında yeni dönem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yeniden sıcak ilişkilerin kurulduğu Suudi Arabistan'a nisan ayında ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman da haziranda Türkiye'ye gelmişti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele aldıkları belirtilmişti.

    Nureddin Nebati, Veliaht Prens Selman ile görüştü #1


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