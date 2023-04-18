Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt Kendisine sosyal medya üzerinden laf atan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Bizim yolumuz belli, alnımız açık. Yüksek faiz vermiyoruz, 'Bize borç değil yatırım için gelin' diyoruz. Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF git yalvar yakar değil. Onlar bize gelebilir miyiz diyecekler" açıklamasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun vaadinin gerçekleşmesi için çok özel bir ikramın olması gerektiğini belirten Bakan Nebati, "Bunun Türkçesi tefeciliktir, size tefeci faizi vereceğim bana o parayı getirin demektir" dedi.

"Biz tefecilerle değil, yatırımcılarla görüşüyoruz"

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ise sosyal medya üzerinden Bakan Nebati'ye yanıt verdi.

İkili arasında başlayan polemikte Bakan Nebati'nin yanıtı ise gecikmedi.

Kılıçdaroğlu'na cevap veren Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı: