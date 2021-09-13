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    Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı

    Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı

    Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 21:37
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 21:46
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    Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sağlık durumuyla ilgili şikayeti sonrası hastaneye kaldırıldı.

    ZATÜRRE VE NEFES DARLIĞI SONRASI TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Koronavirüse bağlı zatürre ve nefes darlığı problemi olan Asiltürk'ün, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

    Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı #1

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