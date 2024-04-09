Ömer Bolat: İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke Türkiye Türkiye'nin Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İsrail'e giden ihracata, özellikle önemli kalemlere geçici olarak sınırlandırma getirdik. Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik" dedi.

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ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü, 75 bin 993 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

"Gazze'ye en çok yardım ulaştıran iki ülkeden biri Türkiye oldu"

TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şunları söyledi:

Dünyada BM nezdinde maalesef İsrail'e karşı toplu ya da bireysel bir ambargo kararı alınmadı. Başkalarını beklemeden tam 42 bin ton yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmayı başardık. Bütün dünyada Gazze'ye en çok yardım ulaştıran iki ülkeden biri Türkiye oldu.

"İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke Türkiye"