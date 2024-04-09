İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü, 75 bin 993 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.
"Gazze'ye en çok yardım ulaştıran iki ülkeden biri Türkiye oldu"
TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şunları söyledi:
Dünyada BM nezdinde maalesef İsrail'e karşı toplu ya da bireysel bir ambargo kararı alınmadı. Başkalarını beklemeden tam 42 bin ton yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmayı başardık. Bütün dünyada Gazze'ye en çok yardım ulaştıran iki ülkeden biri Türkiye oldu.
"İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke Türkiye"
Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu. Filistin ile yaptığımız ticaret İsrail limanları üzerinden gerçekleşiyor. İsrail'in Türkiye'nin yardım çalışmalarına karşılık vermemesi bizim açımızdan sabır taşını çatlattı. En son Ürdün üzerinden havadan yardım girişimimize engel olundu. Uluslararası kamuoyuna bir işaret fişeği olması amacıyla bizden İsrail'e giden ihracata, özellikle önemli kalemlere geçici olarak sınırlandırma getirdik. Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik. Bizim için önemli olan Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi. Tespit ettiğimiz ürünler İsrail açısından önemli ürünler.
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