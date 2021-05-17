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Ömer Çelik Almanya'daki saldırıyı ırkçı ve faşist olarak niteledi

Ömer Çelik Almanya'daki saldırıyı ırkçı ve faşist olarak niteledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'da Türk vatandaşına polis tarafından şiddet uygulanmasına tepki gösterdi, "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır" dedi.