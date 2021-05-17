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- Ömer Çelik Almanya'daki saldırıyı ırkçı ve faşist olarak niteledi
Ömer Çelik Almanya'daki saldırıyı ırkçı ve faşist olarak niteledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'da Türk vatandaşına polis tarafından şiddet uygulanmasına tepki gösterdi, "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır" dedi.
- Haber Merkezi
- 17.05.2021 - 02:59
- Güncelleme : 17.05.2021 - 03:18
Almanya’nın Frankfurt kentinde psikolojik rahatsızlığı bulunan Türk vatandaşı Selim Çiftçi Alman polisinin saldırısına uğradı.
Uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Çiftçi’nin böbreklerinde ciddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
“IRKÇI VE FAŞİST SALDIRI”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'da gerçekleşen bu saldırıya çok sert tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır. Kamu düzeni ile ilgisi yoktur. Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan bu faşizan polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Alman polisi, psikolojik rahatsızlığı olan Türk vatandaşına şiddet uyguladı VİDEO