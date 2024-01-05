İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliam boyutundaki saldırıları haftalardır sürüyor.
7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 9 bin 730 çocuk ile 6 bin 830 kadın yaşamını yitirdi.
Yüzde 70'i çocuk ve kadın 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu belirtilirken hastanelere ulaşan cenazelerin sayısının 22 bin 438 olduğu, 57 bin 614 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Ömer Çelik gözyaşı döktü
Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını tutamadı.
"İnsanlık bu katliamı da yenecek" diyen Çelik, "O çocukların ölümü insanlık için utanç. Dakikada 10 çocuk ölüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın izniyle direnenler bu soykırımcıları yenecek. Yine insanlık galip gelecek. Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
"Suikastlerle bir resim çiziliyor"
Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
Savaşa karşı çıkmak, işgale karşı çıkmak başka şey. Siz Filistin bayrağını suç unsuru haline getiriyorsunuz. 'Hepiniz katliam siyasetinin köleleri olun' diyorsunuz. Batı'da çok soylu eylemler yapılıyor. İnsanlığımızla övüneceğimiz mesajlar veriliyor. O çocukların ölümü insanlık vicdanını bir araya getirdi. Böyle bir şey olabilir mi? Dakikada 10 çocuk ölüyor. Sonuç olarak insanlık bu katliamı da yenecek. Allah izniyle yine insanlık galip gelecek. İnsanlık bilinci Gazze'deki çocukların küçük bedenlerini görerek bu zihniyeti mağlup etmiştir. Bu bütün insanlığın uzun zamandır yan yana gelmediği bir bilinç oluşturdu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, katliama karşı çıktığı için istifaya davet ediliyor. Hastaneye sığınırken bombalıyorsun. İnsanlıktan çıkmış. İnsanlık bilincinin bunu reddetmesi, fiziken de yenileceğini gösteriyor. Binyamin Netanyahu ve hükümeti baş suçludur. Onun ötesinde Netanyahu'nun zihniyetini paylaşan pek çok siyasetçi var. Vaad edilmiş topraklar diyerekten çocuk öldürmeyi mazur görebiliyorlar. En tehlikelisi birtakım din adamları, orduda görevlendirilmiş hahamlar. Bütün bu tablonun içinden çıkan şey, bu siyonist çılgınlık eğer burada durmazsa daha büyük katliamlara imza atacak. Bu soykırım, katil siyaseti savaşı bölgeye yaymaya çalışıyorlar. Suikastlerle bir resim çiziliyor.
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