Ömer Çelik, Gazze'deki katliamı anlatırken gözyaşlarını tutamadı "Dakikada 10 çocuk ölüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın izniyle direnenler bu soykırımcıları yenecek" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırılarında katledilen masum Filistinliler için canlı yayında gözyaşı döktü.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliam boyutundaki saldırıları haftalardır sürüyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 9 bin 730 çocuk ile 6 bin 830 kadın yaşamını yitirdi.

Yüzde 70'i çocuk ve kadın 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu belirtilirken hastanelere ulaşan cenazelerin sayısının 22 bin 438 olduğu, 57 bin 614 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ömer Çelik gözyaşı döktü

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını tutamadı.

"İnsanlık bu katliamı da yenecek" diyen Çelik, "O çocukların ölümü insanlık için utanç. Dakikada 10 çocuk ölüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın izniyle direnenler bu soykırımcıları yenecek. Yine insanlık galip gelecek. Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Suikastlerle bir resim çiziliyor"

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde: