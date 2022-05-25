Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu, FETÖ kampanyasına alet oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki Türk vakıflarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik iddialarını "FETÖ propagandasına alet olmak" diye yorumladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında partililere ve halka seslenerek, saat 22.00'de bir video yayınlayacağını duyurmuştu.

Beklenen paylaşımı yaptı

Beklenen videoyu yayınlayan Kılıçdaroğlu, yine siyasetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nefreti üzerinden dillendirdi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de kurulan bir vakıf üzerinden suçlamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları, ABD'de açık bilgiydi

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’den vakıflar üzerinden ‘gizli’ bir şekilde Amerika’ya para kaçırıldığını iddia etti. Ancak CHP Lideri’nin paylaştığı belgeler, ABD Adalet Bakanlığı tarafından herkese açık bilgiler.

Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor"

Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri üzerine haber kanallarında canlı yayına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ ağzıyla gündeme sokulan iftira kampanyasının zamanlanmasına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ortaya attığı iftiralar FETÖ kampanyasıdır. Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor. AK Parti hukuki girişimlerde bulunacak. Kılıçdaroğlu herkesi suçluyor ve demokrasiyi hedef alıyor. Söylediği tek şey iftira atmak. Belge açıklayacağım diyor açıklayamıyor. Örnek verir verdiği örnekler doğru değildir."

"Yanıldığı konuların haddi hesabı yok"

"Türkiye ne zaman atağa kalksa ülke içinde kırılganlık oluşturmaya çalışıyor. Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor. Hükümeti kanunsuzlukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor. Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus ise Cumhurbaşkanını açık bir şekilde tehdit etmek. FETÖ'cüler kendisine gizli belge diye vermişlerdir."





"Aile kavramına ve Cumhurbaşkanlığına saygısızlık"

"Aile kavramına ve Cumhurbaşkanlığına saygıdan kaçmaktadır. Vesayetin iradesi altında olduğunu bir keza daha ortaya koydu. Siyasi aklın varsa konuş bak biz sana nasıl cevaplar veriyoruz.

Devletin kuruluşlarını işlevsiz hale getirmek istiyorlar. Koskoca partileri böylesine bir iftira kampanyasının parçası haline getirmeye çalışıyorlar."

"Ölümü göze almış bir Cumhurbaşkanına ahlaksızlık"

"Burada açık kurumlar üzerinde iftira atarak kaçacak demek ahlaksızlıktır. FETÖ'nün darbe girişiminden kaçmamış ölümü göze almış bir Cumhurbaşkanına bu iftirayı yapmak ahlaksızlıktır. Aile kavramını bu şekilde sistematik bir şekilde hedefe koyması karşısında Türkiye'de ailesi olan bütün vatandaşlarımız gereken karşılığı verecektir. Sonra bize niye bu dili kullanıyorsunuz demesinler. Eğer biz gerekeni yapmazsak işimizi yapmamış oluruz."

"FETÖ'cüler, ABD'de vatandaşımıza sahip çıkan kuruluşlardan rahatsız"

"Hukuki arkadaşlarımız bunları inceliyorlar. Diyor ki "Vakıf kurduruyorlar, neden ABD. ABD'ye kaçmak istiyorlar" diyor. FETÖ'cüler sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinden inanılmaz derecede rahatsız oluyorlar. Buradaki kod budur. "Niçin bunları kurduruyorsunuz" diyor. Buradaki soru şudur: Vatandaşlarımıza sahip çıkan yapılardan FETÖ'nün rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu kurumlardan Kılıçdaroğlu, kim ve kimler adına rahatsız olmaktadır? Biz demokratik adap içerisinde, hukuk dairesinde bu mücadeleyi vereceğiz. Hiç kimse seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemez. Öğrencilere sahip çıkan vakıfları terör örgütü gibi kimse gösteremez. Biz buradaki mücadele konusunda deneyimliyiz."