MYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarla ilgili konuştu. Çelik "Bu işgali tümüyle reddediyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarla ilgili konuşan Çelik, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarıyla iletişim halinde olunduğu bildirdi.

"BU İŞGALİ TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ"

"Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı." diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemle bu sonuç ortaya çıkmıştır. İlk andan itibaren Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik."

Ömer Çelik: Rusya'nın işgalini tümüyle reddediyoruz VİDEO