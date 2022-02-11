Ömer Çelik: Son açıklama siyasi muhalefet değil kanunsuzluk

Gelen zamlara tepkisini, ücreti ödemeyerek göstereceğini bildiren Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik konuşan Ömer Çelik, 'Sn Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğudur' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde faturaya gelen zamlar geri alınıncaya kadar ödeme yapmayacağını söylemişti.

Hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu'na ise bazı siyasi isimler tepki gösterdi.

"SON AÇIKLAMA SİYASİ MUHALEFET DEĞİL KANUNSUZLUK"

Bu kapsamda bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "Sn Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğudur. Bu Artan Anti-Demokratiktir. Bu savunma siville ve demokrasiyle dövüşlü siyaset bir kere daha sürüyor.

"KANUNSUZLUĞU MUHALEFET ZANNETMEK SİYASİ PARTİNİN İFLASIDIR"

Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır.

"BİR PARTİ İÇİN MUHALEFET ÜRETMEK YETENEK İŞİDİR"

Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğu savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez...

"DEMOKRATİK MUHALEFET KONUSUNDA YETERSİZLİĞİ GÖSTEREN AÇIKLAMA"

Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sn Kılıçdaroğlu’nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur." ifadelerini kullandı.