Ömer Çelik'ten AB Adalet Divanı'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD), başörtü kısıtlaması kararını "Hak ve özgürlükler düzeniyle bağdaşmamaktadır" ifadeleriyle eleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD), Almanya’daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması kararına tepki gösterdi.

"Hak ve özgürlükler düzeniyle bağdaşmamaktadır" diye Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"IRKÇILIK VE İSLAM DÜŞMANLIĞI İLE MÜCADELEYE DARBE VURAN BİR KARARDIR"

"ABAD’ın bu kararının Avrupa’daki Müslüman kadınlara yönelik dini inançları nedeniyle uygulanan ayrımcılığın arttığı bir döneme denk gelmesi ise daha büyük talihsizliktir. Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadeleye darbe vuran bir karardır bu.

"HAK VE ÖZGÜRLÜKLER DÜZENİYLE DE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

ABAD’ın temel hak ve özgürlükler noktasında sınırlandırıcı yorumları demokratik değerlerden geri gidişe yol açacaktır. Hak ve özgürlükler düzeniyle de bağdaşmamaktadır.

Avrupa Adalet Divanı’nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa’daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir."