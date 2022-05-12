AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay tarafından hapis cezası onanan CHP'li Canan Kaftancıoğlu ile ilgili "Nerede bir yargı kararı çıksa hemen bizi hedef alıyorlar" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümü, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.

Karar, muhalefetten büyük tepki gördü.

MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e Kaftancıoğlu'nun cezası soruldu.

"Nerede bir yargı kararı çıksa hemen bizi hedef gösteriyorlar"

"Dosyaların içeriğine göre değerlendirme yapmak gerekir" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dosyanın içini ne ben bilirim ne CHP'liler bilir. Daha karar yayınlanır yayınlanmaz partimizi hedef alındı. Nerede bir yargı kararı çıksa, hemen bunu Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi ve hükümetimizi hedef gösterecek şekle sokuyorlar.

Ömer Çelik'ten Canan Kaftancıoğlu açıklaması VİDEO

"Dosyaların içeriğie göre değerlendirme yapmak gerekir"

Dosyaların içeriğine göre değerlendirme yapmak gerekir. Herkes dosyaya bakarak konuşacak. Dosyayı ben de bilmiyorum, onlar da bilmiyorum. Benim değerlendirmem söz konusu değil. "







