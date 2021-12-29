AK Partili Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Telefonlarımız dinleniyor" iddiası ile ilgili ortaya konulan bir belge olmadığını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ömer Çeilk, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Telefonlarımız dinleniyor" iddialarına cevap verdi.

Çelik''in açıklamaları şu şekilde:

"NE ORTAYA BİR BELGE KOYUYOR, NE DE GİDİP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYOR"

"Sayın Kılıçdaroğlu ilk olarak benim hatırladığım kadarıyla 2018 yılında söyledi. Kendisinin, ailesinin telefonlarının dinlendiğini söyledi. Daha sonra da kendi grup başkan vekilleri MYK toplantımız dinleniyor dendi. Ne ortaya bir belge koyuyor, ne de gidip savcılara suç duyurusunda bulunuyor. Bu söylediğimin doğru çıkmadığını gösteren bu bilgilere ulaştığını gösteren bir şey söylemiyor. Bir parti genel başkanı belli bir meşruiyet alanı içerisinden konuşmalıdır.

Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'dinlenme' iddiasına yanıt VİDEO

"BU İDDİA, BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANINA ASLA VE ASLA YAKIŞMAZ"

Nihayetinde bu kurumlarda çalışanlar büyük fedakarlıkla memleketin güvenliğini sağlıyorlar. Beni dinliyorlar, belediye başkanlarımı dinliyorlar dediğinizde tipik bir fitne siyaseti. Bu iddiasının arkasına hangi belgeyi koymuş, bu gayriciddidir. Herhangi bir partinin genel başkanına asla ve asla yakışmaz. Hangi bilgi ve belgeye söylüyor, ya da bu izlenime nasıl varmış? Gereksiz bir mağduriyet üreten bir yaklaşım içerisine girmesi doğru değil. Bu kurumlar anayasa ve yasaların verdiği yetki ile belli bir meşruiyet içerisinde çalışıyor"

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ DA BİR HAYVANSEVER,ÇOK HASSASLAR"

Gazetecilerden gelen sokak hayvanları sorusu üzerine de açıklama yapan Ömer Çelik, şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasının iki boyutunun beraber değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın hanımefendi de bir hayvansever. Çeşitli hayvanları besliyorlar. Çok hassaslar. Asiye kızımızın başına gelenlere kadar buraya şikayet yağıyordu.Bu bir alan bunun düzenlenmesi lazım. İnsanlar tehlikeyle karşı karşıya. Çocukların, yaşlıların, her yaştan insanımızın zarar görmemesini temin etmeye çalışmak, ikncisi de sokaktaki hayvanları sahipsiz bırakmamak.

"SOKAK HAYVANLARINA ZALİMANE BİR SEÇENEK SUNULUYOR YAKLAŞIMI DOĞRU DEĞİL"

Eleştirel yaklaşan bazılarının 'sokak hayvanları sahipsiz değildir' deniliyor, tam da bu sebeple sahipsiz olmadıkları için yapılıyor bunlar. Bu kadar hassasiyete rağmen içimizi yakan bir görüntü her gün neredeyse sosyal medyaya düşüyor. Siyasetin görevi bu alanı düzenlemek. Sokak hayvanlarına zalimane bir seçenek sunuluyor yaklaşımı doğru değil."

"SOKAK HAYVANLARINI ORTAYA KOYARSAK HEDER OLACAKLAR"

Birileri bu talimatları yerine getirirken gördüğümüz bazı görüntülerde olduğu gibi zalimane bir yaklaşım içerisine giriyorsa o da suçtur. Bazıları çok kötü, gerçekten kabul edilemeyecek barınak gibi düzenlemeler var. Burada bir canlının yaşaması mümkün değil. Barınak derken onları kast etmiyoruz. Yarından itibaren bununla ilgili çok iyi örnekleri olan belediyelerimizin ortaya koyduğu örnekler sosyal medya hesabından paylaşılacak. Sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığını göstermek için bu düzenlemeyi ortaya koyuyoruz. Onları sokakta bıraktığımızda heder olacaklardır.

"ASİYE GİBİ ÇOCUKLARIN BAŞINA BİR İŞ GELMESİN"

Burada yerel yönetimler başkanlığımız var. Rahatlıkla her türlü görüşe açığız, bu görüşler bize iletilebilir. Ama Cumhurbaşkanımız bunu söyledikten sonra bu zalimane ortaya çıktı demek haksızlık ve yanlıştır. Bu konuda en büyük hassasiyeti her zaman sayın Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendiden alıyoruz. Burada kast edilen şey gerçekten kaliteli, sağlık hizmetlerinin verilebildiğidir. Bazı belediyelerimiz bütçemiz yetmiyor diyor, gerekirse sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım Bakanlığı'nda bir çalışma yapılıyor. Asiye gibi çocukların başına bir iş gelmesin, hem de o zalimane uygulamalara muhatap olan hayvan canların canı incinmesin."