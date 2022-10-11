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    Ömer Çelik'ten Mehmet Ali Çelebi için hoş geldin paylaşımı

    AK Parti'ye katıldığını duyuran Milletvekili Mehmet Ali Çelebi için paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 13:00
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    Ömer Çelik'ten Mehmet Ali Çelebi için hoş geldin paylaşımı

    Parlamentoya CHP sıralarından adım atan eski asker Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce ile birlikte partisinden ayrılıp Memleket Partisi'ne katılmıştı.

    Burada yaşanan anlaşmazlıklarla istifa eden Çelebi, yakın zamanda AK Parti'ye katılacağı yönünde çıkan haberlerle gündeme gelmişti.

    AK Parti'ye katıldığını açıkladı

    Çelebi, söz konusu katılımı bugün duyurdu.

    AK Parti'de devam edeceğini duyuran Çelebi'ye ilk "Hoş geldin" diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu.

    "Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor"

    Twitter'dan bir paylaşım yapan Çelik, "AK Parti ailemize katılan Sn Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoşgeldiniz diyoruz. Tebrik ediyoruz. Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Ömer Çelik ten Mehmet Ali Çelebi için hoş geldin paylaşımı #1

    Ömer Çelik ten Mehmet Ali Çelebi için hoş geldin paylaşımı #2


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