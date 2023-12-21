Ömer Çelik'ten yerel seçim öncesi aday açıklaması

ensonhaber.com

Yerel seçimlerde aday belirleme sürecindeki temayül çalışmaları hakkında bilgi veren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:

Şimdiye kadar Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon ile birlikte bugünkü temayül çalışması tamamlanmış olacak.



Diğer illerle de bu çalışmalar devam edecek. Buraya davet ediliyorlar ve istişare gerçekleşiyor. Teşkilatlarımız güçlü bir şekilde seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakının birlik ve beraberliğini koruyacak şekilde temaslar sürüyor. Seçimlerden Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde çıkması için her boyutuyla çalışmalar değerlendiriliyor.