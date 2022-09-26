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    Ömer Gergerlioğlu: HDP cumhurbaşkanlığını da alır

    Ömer Gergerlioğlu: HDP cumhurbaşkanlığını da alır

    HDP'ye bakanlık verilebilir tartışmalarını eleştiren HDP'li Ömer Gergerlioğlu, partisinin bakanlık almasının doğal olduğunu, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı da alabileceğini söyledi.
    • 26.09.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 16:28
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    CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir çıkışı siyaset gündemindeki yerini koruyor.

    Özellikle 6'lı masa etrafında büyük bir tartışmaya nede olan çıkıştan sonra yükselen tepkilere HDP'den de cevaplar gelmeye devam ediyor.

    Partisinin bir etkinliğine katılan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu bu konuya değindi.

    "Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz"

    Türkiye'nin üçüncü büyük partisi oldukarını savunan Gergerlioğlu, tartışmaların yersiz olduğunu belirterek partisinin bakanlık almasının doğal olduğunu söyledi.

    HDP'nin başbakan ve cumhurbaşkanı dahi çıkartabileceğini söyleyen HDP'li vekilin "Siz kim oluyorsunuz da bu toprakların üçüncü büyük partisine 'Bakanlık verilemez' diyebiliyorsunuz?

    Ömer Gergerlioğlu: HDP cumhurbaşkanlığını da alır ViDEO

    "Yarın öbür gün cumhurbaşkanlığını da alırız"

    Buradan bilsinler ki HDP'ye bakanlık da verilir, HDP başbakanlığı da alır, yarın öbür gün cumhurbaşkanlığını da alır." sözleri partililer tarafından coşkuyla alkışlandı.

    Ömer Gergerlioğlu: HDP cumhurbaşkanlığını da alır #1


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