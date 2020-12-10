Meclis'teki bütçe görüşmelerinde söz hakkı alan HDP'li vekil Ömer Öcalan, kürsüde soyadıyla gurur duyduğunu belirtti.

2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parti gruplarının sözcüleri kürsüye çıkmaya devam ediyor.

Bugün, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü Meclis'te, kürsüye HDP grup konuşmacıları çıktı.

İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da soy ismiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Öcalan: Soyadımla gurur duyuyorum ViDEO

SOYADIYLA GURUR DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Ömer Öcalan'ın açıklamaları sırasında Meclis'te hareketlilik yaşandı.

Milletvekili sıralarından Öcalan'ın soyadına yönelik eleştiri gelince Ömer Öcalan, soyadıyla gurur duyduğunu belirtti.

"BU SOYADLA YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Kendisini Meclis'e halkın getirdiğini söyleyen Öcalan,

"Bağırmakla, çağırmakla bu işler çözülmüyor. Soyadımla gurur duyuyorum. Bunu çok iyi bilin, bu soyadla yaşamaya devam edeceğim ama öyle saldırgan politikalarla değil. Beni buraya halk getirdi. Halkımızın iradesi getirdi. Urfa'nın 300 bin oyu getirdi.

Halkın karşısında durmayın. Darbecilerin yanında yer almayın. Bağırmakla, çağırmakla çözemezsiniz. Biz dedik bugün İnsan Hakları Günü... Size katılmıyoruz. Düşüncemize saygı duymak zorundasınız." şeklinde konuştu.