Önce Meral Akşener şimdi Meral Danış Beştaş... Ekrem İmamoğlu'na ikinci Meral darbesi Genel seçim sürecinden sonra abla-kardeş gibi geçindikleri Meral Akşener'in desteğini kaybeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de İstanbul'da DEM Partili Meral Danış Beştaş ile rakip oldu.

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DEM Parti'nin İstanbul adayları belli oldu...

Yerel seçim sürecinin başından itibaren iş birliği için çaba harcayan CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istediği olmadı.

DEM Parti, İstanbul'da Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi eş başkan adayı olarak gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'na şok

DEM Parti'den yapılan açıklamada, adayların ne kimseye jest yapmak ne de kimseye engel olmak amacıyla çıkarılmadığı, kazanmak için yola çıkıldığı belirtildi.

Bu adım, uzun süredir DEM Parti ile aday çıkartılmaması için temaslarda bulunan Ekrem İmamoğlu cephesinde şok etkisi yarattı.

Olayın manidar yönü ise isimlerde gizli.

İkinci Meral darbesi

DEM Parti'nin İstanbul'da Beştaş'ı aday göstermesi İmamoğlu'na 'ikinci Meral darbesi' olarak yorumlandı.

İmamoğlu'na ilk darbe, 28 Mayıs'tan sonra başlayan İyi parti-CHP kavgasından sonra Meral Akşener'den gelmişti.

Genel seçimler sürecinde İmamoğlu'nu aday göstermek için uzun süre çaba harcayan ve abla-kardeş ilişkileri olduğunu söyleyen Akşener, seçimden sonra adeta düşman kesildi.

Akşener, İstanbul'da bir önceki yerel seçimde, iş birliği içinde çalıştıkları Buğra Kavuncu'yu İmamoğlu'na İstanbul'da rakip yaptı.

Bu süreçte İmamoğlu, İstanbul seçimlerine Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurumla birlikte iki Meral'le de yarışacak...