Orhan Gencebay, Murat Kurum'a hediye ettiği şarkının hikayesini anlattı Cumhur İttifakI'nın İBB başkan adayı Murat Kurum, Orhan Gencebay ile birlikte katıldığı canlı yayında usta sanatçı için "Türkiye'nin babası" ifadelerini kullandı. Orhan Gencebay da Kurum'a hediye ettiği şarkının hikayesini anlattı.

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31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, siyasi partilerin adayları hem alanlarda hem de medyada kendilerini her anlamda seçmene anlatmayı sürdürüyor.



Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir Özel'in konuğu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve ünlü ses sanatçısı Orhan Gencebay'dı.

"Tüm Türkiye'nin babası"

Programda Murat Kurum, usta sanatçıdan "Orhan Gencebay tüm Türkiye’nin babası" ifadeleriyle bahsetti.

"Çok başarılı bir insan, dayanamadım bir şarkı hediye etmek istedim"

Orhan Gencebay da Murat Kurum'u bakanlık dönemin tanıdığını belirterek şunları söyledi:

