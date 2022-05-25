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    Osman Nuri Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na: Hodri meydan

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Hadi, çıkın karşımıza" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 17:12
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    Osman Nuri Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na: Hodri meydan

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalara tepkiler sürüyor.

    Bu kapsamda bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den geldi.

    Osman Nuri Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na: Hodri meydan VİDEO

    "Hodri meydan"

    Kılıçdaroğlu’na hodri meydan çağrısı yapan İl Başkanı Kabaktepe, “Hadi, çıkın karşımıza.” dedi.

    Eleştirisini sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşım ile dile getiren İl Başkanı Kabaktepe, şunları söyledi;

    “Milletine ve ülkesinin aydınlığına, gelişmişliğine meydan okuyup karanlık şarkısı söyleyenlere, Cumhurbaşkanımızın şahsında iftira ve yalanlarla milli iradeye meydan okuyan Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum: El mi yaman bey mi yaman. Diyorum ki işte meydan. Hadi, çıkın karşımıza. Hodri meydan diyorum, hodri meydan diyorum, hodri meydan diyorum.”

    Osman Nuri Kabaktepe den Kılıçdaroğlu na: Hodri meydan #1


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