Özgür Özel: 10 büyükelçinin açıklaması üzüntü ve rahatsızlık vericidir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "10 büyükelçinin bize karşı açıklama yapıyor olması üzüntü ve rahatsızlık vericidir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD dahil 10 ülkenin Osman Kavala için yaptığı ortak çağrısını yayınlamıştı.

10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest kalması yönündeki skandal çağrısına CHP'den de bir değerlendirme geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Samsun İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi.

"ÜZÜNTÜ VE RAHATSIZLIK VERİCİDİR"

Burada açıklamalarda bulunan Özel, Kavala için 10 büyükelçinin yaptığı çağrı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"10 büyükelçinin bize karşı açıklama yapıyor olması üzüntü ve rahatsızlık vericidir. Bizi bu noktaya kim getirdi diye bakarsanız cevap 3 kelimedir, Recep Tayyip Erdoğan. Zira kendisi Osman Kavala'ya, Gezi olaylarının tertipçisi olarak bakmıştır, bakmaya devam etmektedir.

"BUNUN SEBEBİ ERDOĞAN'IN HUKUK TANIMAZLIĞIDIR"

Mahkeme kararı olmasına rağmen Avrupa'yı, onun hukukunu tanımayınca büyükelçiler, Türkiye'ye bunu hatırlatma cesareti bulmuştur. Bunun sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk tanımazlığıdır"