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Özgür Özel, baklava kutusunda rüşvet görüntülerini yorumladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusu içindenden çıkan rüşvet parası görüntüleri için "Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız" dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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CHP'li belediyelerde son birkaç aydır patlak veren yolsuzluk ve rüşvet operasyonları, kamuoyunda çoğunluğu rahatsız ediyor.

Buna rağmen, başta Genel Başkan Özgür Özel olmak üzere CHP'li yöneticilerin, bu operasyonları "hükümetin CHP'li belediyelere darbesi" olarak yorumlaması, CHP  seçmeninin de tepkisine neden oluyor.

Tüm bu tartışmaların ortasında, Özgür Özel'in herkes tarafından açıkça görülen "baklava kutusundaki dövizler" için ne diyeceği merak ediliyordu.

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"O GÖRÜNTÜLER MONTAJ İSE ARKASINDA DURURUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de Sinem Fıstıkoğlu, İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz’un sorularını yanıtladı.

Manavgat Belediyesi'nde "baklava kutusundaki para" görüntülerine ilişkin konuşan Özel, konuya dair şu açıklamalarda bulundu:

Ben o görüntüleri gördüm başımdan aşağı kaynar sular döküldü ama o görüntüler montaj çıkarsa arkadaşın arkasında dururuz. Eğer yaptıysa Allah belasını versin. Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız. Çünkü bu parti, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birine giderken, bütün belediyeleri kazanmış, belediyeleri iyi yönetirsek ülkenin anahtarını verecekler.. Bu dönemde böyle bir işe kalkışıp da kendisinin ve ailesinin namusunu düşünmeyi bırak, partinin geleceğiyle oynayacak birini affetmek mümklün değildir.

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