Özgür Özel, baklava kutusunda rüşvet görüntülerini yorumladı

CHP'li belediyelerde son birkaç aydır patlak veren yolsuzluk ve rüşvet operasyonları, kamuoyunda çoğunluğu rahatsız ediyor.

Buna rağmen, başta Genel Başkan Özgür Özel olmak üzere CHP'li yöneticilerin, bu operasyonları "hükümetin CHP'li belediyelere darbesi" olarak yorumlaması, CHP seçmeninin de tepkisine neden oluyor.

Tüm bu tartışmaların ortasında, Özgür Özel'in herkes tarafından açıkça görülen "baklava kutusundaki dövizler" için ne diyeceği merak ediliyordu.

"O GÖRÜNTÜLER MONTAJ İSE ARKASINDA DURURUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de Sinem Fıstıkoğlu, İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz’un sorularını yanıtladı.

Manavgat Belediyesi'nde "baklava kutusundaki para" görüntülerine ilişkin konuşan Özel, konuya dair şu açıklamalarda bulundu: