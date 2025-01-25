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AA & Ensonhaber

Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişinin yasını tutuyor.

Faciada sorumluların cezalandırılması için çalışmalar titizlikle devam ederken, yaşanan olayla ilgili siyasilerin yorumlarına bir yenisi daha eklendi.

Özellikle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuyla ilgili dün canlı yayındaki açıklamaları, bu olayda sorumluların yetki alanındaki Bolu Belediyesi itfaiyesi olduğunu gösteriyor.

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ÖZGÜR ÖZEL: "CHP İKTİDAR OLSAYDI, BUNLAR OLMAZDI"

Partisinin İzmir İl Başkanlığında açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangının çıktığı gün programlarını iptal ederek, Bolu'ya gittiğini ve bakanlardan bilgi aldığını söyledi:

CHP bugün iktidarda olsaydı bunlar zaten yaşanmazdı. Ama bu olay yaşandığında ilgililerin derhal görevden el çekmesi soruşturmanın salahiyeti açısından önemsenirdi.

"SORUMLULAR EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI"

CHP Genel Başkanı Özel, şöyle devam etti:

Böyle bir facianın mazereti olamaz, burada sorumlular bulunup en ağır şekilde cezalandırılmalı, bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Önümüzdeki hafta Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Mevzuatta ne eksik var, yetkilerde ne eksiklikler var? Bir yerlerde bir şeyin aksadığı kesin. O yüzden bir daha bu acının yaşanmaması için bütün yetki paylaşımları, bütün aksayan noktalar ne varsa üzerinde Meclisin çalışması lazım.

Özel, yangınla ilgili oluşturulan bilirkişi heyetinin çalışmasını ve süreci dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Adaletin sağlanmasını ve suçluların cezalandırılmasını istediklerini ifade eden Özel, "Adalete müdahale olduğunda, bu müdahalenin karşısında dururuz." diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL, KENDİ BELEDİYELERİNDE YAŞANAN FACİALARI UNUTTU

"İktidar olsaydık bunlar zaten olmazdı" diyen Özgür Özel, CHP yönetimindeki belediyelerde yaşanan faciaları unutmuşa benziyor.

İşte o elim olaylardan sadece birkaç tanesi:

İZMİR: 2 KİŞİ İHMAL NEDENİYLE AKIMA KAPILARAK CAN VERDİ

12 Temmuz 2024'te İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde Özge Ceren Deniz, sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılmıştı.

Acı olayda Özge Ceren Deniz ve onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay yaşamını yitirmişti.

Skandal olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış; 13'ü tutuklanmış, 6'sının dosyası ayrılmıştı.

Davanın ikinci duruşmasında ise, ara karar açıklanmıştı. Kararda, mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11'inin tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Ayrıca, İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda şube müdürü tutuklu sanık Ömer Karabilgin ve İZSU'da Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç'un devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrılarak tahliye edilmişti.

ANTALYA: TELEFERİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde 12 Nisan 2024'te yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Davada 5 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilirken, davada tutuklu sanık kalmadı.

İHMALLZER ZİNCİRİ

Bilirkişi heyeti ön raporu ortaya çıkarken AK Parti döneminde yapılan teleferikte, bakımlar esnasında 156 kalem parçanın değişmesinin gerektiği ancak CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ANET A.Ş’nin sadece 19 parçayı değiştirmek ile yetindiği tespit edildi.

BEŞİKTAŞ: GECE KULÜBÜ TADİLATINDA 29 KİŞİ CAN VERDİ

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2’nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangına ilişkin, dönemin Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcısı, ruhsat denetim müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

UNUTULAN İBB ÇUKURU CANA MAL OLDU

Oyun oynamak için parka giden küçük kız İBB'nin kazı çalışması yaptığı alanda suyla dolan çukura düşerek hayatını kaybetti.