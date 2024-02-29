Özgür Özel: CHP'nin DEM Parti ile ittifakı yok CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimde DEM Parti ile ittifak halinde olmadıklarını söylese de, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında "Emekliler" bahsini açarak konuyu değiştirmeye çalıştı.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimleri için yalnızca bir ay kaldı.

Yurt genelinde seçim atmosferi ağırlığını hissettirirken, siyasi partilerin adayları ve liderleri, medyada ve alanlarda vatlerini, projelerini anlatıyor, rakiplerini de eleştiriyor.

Genel seçimlerde Cumhur İttifakı'na karşı 6'lı masayı oluşturan CHP, yeni bir hezimet sonrası değişim rüzgarlarına sahne oldu.

Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlığına son veren sağ kolu Özgür Özel, CHP'nin yerel seçimlerde herhangi bir partiyle ittifak yapmayacağını bir kez daha yineledi.

"Bu, CHP'nin tek başına girdiği bir seçim"

Özgür Özel, TV 100'de "Özel Röportaj'da" Erdoğan Aktaş, Gürkan Hacır ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, Gürkan Hacır'ın, "DEM Partisi ile görüştüğünüz bir protokol veya bir ittifak, bir anlaşma var mı yok mu?" sorusunu yanıtladı.

İttifak söylemini reddeden Özgür Özel, şunları söyledi:



Bunu kaç kere söylesin CHP? Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Bu seçim çok özel bir seçim. Yeni bir denklem var. Millet İttifakını kurduğumuz partilerle birlikte değiliz. Millet İttifakını oluşturan seçmen bir yere gitmedi. Kimse bize mecbur değil, herkesten oy istiyoruz. Seçmenin temel itirazları duruyor.

"Emekliler" deyip sorudan kaçmaya çalıştı

İttifak sorusunda sıkışan Özgür Özel, emeklilerin sorunlarına değinerek soruyu geçiştirmeye ve konuyu değiştirmeye çalıştı.

"Biz değil, DEM Partililer bazı yerlerde bizi destekleyecek" iması

Şimdi kent uzlaşısı, DEM'in kent uzlaşısı yorumu 'Biz kimseyle anlaşmayacağız, kendi adayımızı çıkaracağız. Kazanamayacağımız yerlerde aday olarak oy verebileceğimiz kişileri destekleyeceğiz' şeklinde. DEM'den çok farklı açıklamalar duyduğumuz oluyor.

"DEM ile belirli yerlerde kent uzlaşısı sağladık"