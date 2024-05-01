Özgür Özel, CHP'nin eski genel başkanlarıyla görüştü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi selefleriyle fikir alışverişinde bulundu.

DHA

2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kritik görüşme öncesi, partisinin eski başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü.

Fikir alışverişinde bulundu

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde gündeme taşıyacağı konulara ilişkin bilgi aktarırken, eski genel başkanların görüş ve önerilerini de aldı.

Özel ayrıca, görüşmeye dair Merkezi Yönetim Kurulu, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının fikirlerini de almıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)