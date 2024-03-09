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Yerel seçim öncesi yoğun kampanyalar arasında liderler TV programlarında soruları yanıtlıyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Seçime Doğru programında Özgür Özel'e gelecek projeksiyonu ve başarısızlık durumunda yol haritası soruldu.

Özel, hedefinin CHP'yi iktidar yapmak olduğunu, bunun haricinde başka ikinci bir hedefi olmadığını söyledi.

Türkiye'nin önündeki ilk genel seçimleri işaret eden Özel, CHP'nin iktidar olamaması durumunda görevde 1 gün bile kalmayacağının sözünü verdi.

"CHP'yi iktidar yapamazsam kongreyi toplarım kendim de aday olmam"

Özel şöyle konuştu:

Ben nisan ayının son haftası okula tayin omuş öğretmen gibiyim. Öğrenciler haziranda karne alacak 'bu çocuklar okumazsa...' Biz de okutmaya uğraşıyoruz. İnşallah okur. Okumazsa nede okumadı onu konuşuruz.



Ama benimle ilgili başarı kriteri şu: Ben önümüzde yapılacak genel seçimlerde partiyi iktidar yapacağım. Yapmazsam 1 gün görevde duramam. Olağanüstü kongreyi toplarım, kendim de aday olmam.