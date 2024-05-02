Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemiz olumlu geçti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin yapıcı geçtiğini, olumlu sonuçlar beklediklerini belirtti.

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ensonhaber.com

Bugün, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Liderler, 8 yıl sonra ilk defa baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti ve 1 saat 35 dakika sürdü.

"Olumlu bir atmosferde gerçekleşti"

Görüşme ile ilgili Sözcü'ye konuşan Özgür Özel,

Olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğim. Müzakere ve mücadeleyi birlikte yürüteceğiz.

dedi.

CHP, oturma düzeninde değişiklik istedi

Sözcü'nün CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, görüşmede oturma düzeni de gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oturma düzenini doğru bulmadığını söyledi.

Özel'den mesir macunu ikramı

Özel, Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. "Cumhuriyet Ateşi", Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyet’in Avrupa’ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak'a hitaben söylediği “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz” sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor.

Özel, ayrıca yanında Manisa’daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nden getirdiği mesir macunu hediye etti.

Erdoğan, çay ve bal hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye ettiği öğrenildi.