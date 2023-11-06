Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu ile aramızda kardeşlik ilişkisi var CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay sürecinin tamamlanmasının ardından kendisini ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul ederek, aralarında bulunan kardeşlik ilişkisinin CHP'yi iktidara taşıyacağını söyledi.

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ensonhaber.com

CHP'de sancılı kurultay süreci tamamlandı.

13 yıl sonra yönetim değişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük desteği ile Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu.

Kurultaydan sonra ilk ziyaret

Sürecin tamamlanmasından sonra kurultayda başkanlık görevi yapan İmamoğlu, İstanbul'a dönmeden önce yeni genel başkanını ziyaret etti.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından ikili, kameraların karşısına geçti.

İlk sözü alan İmamoğlu, başarılı bir süreç geçirdiklerini, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret ederek süreç hakkında bilgi vereceğini söyledi.

Özel ise, İmamoğlu'na teşekkür etti.

Özel, İmamoğlu ile arasındaki ilişki için de değerlendirmelerde bulundu.

"Bizim kardeşlik hukukumuz CHP'yi iktidar yapacak"

Özel, şöyle konuştu:

Hangi işin ucundan tutsa başarıyla sonuçlandıran bir isim. Çok zor bir kurultayı başarılı bir şekilde yönetti.



Aylardır konuşulan bıktığımız bir konu var: 'Ekrem Başkan ile nasıl bir ilişkiniz var?' Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Bu hukuk CHP’yi çok güzel yerlere taşıyacak. CHP’yi iktidara taşıyacak. Türkiye’yi güzel yerlere taşıyacak.

Delege ve örgüte teşekkür

İmamoğlu, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni lideriyle fotoğrafına da yer verdi.

İmamoğlu paylaşımında, "Kurultay divan başkanlığı görevimi bugün itibarıyle tamamladım. Ardından da Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile buluştuk. Bu süreçte özveriyle görev yapan Kurultay Başkanlık Kurulu'ndaki arkadaşlarımıza, hukukçularımıza, delegelerimize ve tüm örgütümüze şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.